Detectaron cocaína en la mochila de una menor y la llevaron con sus padres

El hecho ocurrió alrededor de las 3.30 de este lunes en las inmediaciones de calle Rivadavia y Mitre, en el interior de la Plaza Independencia, por donde la Policía patrullaba y vio a la joven sola, lo que les llamó la atención.

Policia-de-Mendoza.jpg La Policía identificó a la chica y constató que llevaba envoltorios de cocaína. Imagen ilustrativa.

Le preguntaron qué hacía allí a esa hora, la identificaron y constataron que es menor: tiene 17 años. Al revisar su bolso, encontraron que llevaba droga.