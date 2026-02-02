Detectaron cocaína en la mochila de una menor y la llevaron con sus padres

Una chica de 17 años fue identificada por la Policía cuando estaba en el interior de la Plaza Independencia, de Capital. Al revisar sus pertenencias, los efectivos le encontraron envoltorios de cocaína. La menor fue entregada a sus padres.
El hecho ocurrió alrededor de las 3.30 de este lunes en las inmediaciones de calle Rivadavia y Mitre, en el interior de la Plaza Independencia, por donde la Policía patrullaba y vio a la joven sola, lo que les llamó la atención.
Le preguntaron qué hacía allí a esa hora, la identificaron y constataron que es menor: tiene 17 años. Al revisar su bolso, encontraron que llevaba droga.
Los efectivos constataron que llevaba un morral en el que tenía 15 envoltorios de cocaína y una piedra banca, por lo que pidieron la intervención de personal de la Lucha contra el Narcotráfico.
Ellos constataron a través de un test que se trataba de cocaína con un peso de 24 gramos. Debido a que la chica es menor de edad, el Ministerio Público Fiscal Federal ordenó el secuestro de la droga, y que la chica no quedara detenida sino que fuese entregada a sus padres.