Preventores detuvieron a 2 personas con cocaína en Belgrano y Martín Zapata tras una alerta de videovigilancia

preventores de capital Preventores de Ciudad. Imagen ilustrativa.

Personal policial realizó las pruebas de campo y confirmó el material. Por disposición de la Justicia Federal, se ordenó el secuestro de los elementos y la detención de uno de los involucrados bajo la ley 23.737 de estupefacientes. El segundo fue aprehendido en averiguación de antecedentes, medida que luego quedó sin efecto. Ambos fueron trasladados a sede policial.

Un recuento de algunos de los últimos casos en los que Preventores pudieron detener a sospechosos

El sistema Ojos en Alerta y las Alarmas Comunitarias han demostrado ser herramientas útiles para combatir el delito. Gracias a la activación de una alarma por parte de un vecino en la Sexta Sección, los preventores lograron detener a un hombre que había robado una rueda de auxilio, perfumes y anteojos tras ingresar a una vivienda en la calle Misiones.

En otro hecho similar, la articulación vecinal permitió capturar a un sujeto que acababa de sustraer una bicicleta en la misma sección de la Capital.

La colaboración también fue vital para detectar a un taxista que, junto a un cómplice, fue filmado robando cajas de una vivienda en la calle 25 de Mayo. El vehículo fue interceptado finalmente en Las Heras.

preventores ciudad de mendoza La tarea de los preventores no se limita a combatir los delitos o evitarlos, también realizan rescates, partos y otras actividades más para los vecinos.

Asimismo, el reporte de un vecino sobre el ingreso de personas a una vivienda abandonada en la intersección de San Martín y Chacabuco permitió la captura de un delincuente que huía con artefactos de baño sustraídos.

En el ámbito comercial, el sistema detectó a una persona que amenazaba violentamente al dueño de un kiosco en la calle Patricias Mendocinas.

Incluso el robo de un matafuego en las torres del complejo Procrear fue frustrado cuando los preventores localizaron al responsable en la estación Belgrano del Metrotranvía.

Microcentro y zonas comerciales

En la galería La Alianza, un delincuente que escaló techos y rompió policarbonatos para entrar a un local de indumentaria fue capturado con bolsos, celulares y prendas sustraídas. Por otro lado, la identificación de personas con antecedentes es constante: un hombre ebrio que merodeaba por la calle Belgrano fue detenido al ser reconocido por vecinos como el autor de un robo previo en una casa de fotografía de la calle Espejo. Los preventores lograron reducirlo a la espera de la Policía.

Los preventores también intervienen en casos de alteración del orden público. En un restaurante de la calle Espejo, detuvieron a un sujeto que agredía a los empleados y golpeaba vidrios. Tras la aprehensión, se descubrió que tenía una citación judicial pendiente desde 2024. Situaciones similares se repitieron con la detención de un "trapito" informal en la calle 25 de Mayo y un sospechoso en la esquina de Perú y Espejo, ambos con medidas pendientes con la Justicia.

Persecuciones y recuperación de vehículos

El robo de vehículos y autopartes ha sido desde comienzos de la gestión de Cornejo uno de los tantos ejes del Ministerio de Seguridad y Justicia, liderado por la ministra Mercedes Rus. Uno de los más destacados donde participaron preventores ocurrió en el microcentro, donde se recuperó una motocicleta Honda Wave tras una persecución por cámaras y a pie que terminó con dos detenidos, uno de los cuales portaba una tobillera electrónica por violencia de género.

En otro suceso, se recuperaron dos motos robadas de un complejo en la calle Olegario Andrade, capturando a dos menores de edad que intentaban ocultarse en una vivienda.

En la Sexta Sección, un automóvil robado fue localizado rápidamente en la calle J. G. Godoy, y su autor fue interceptado minutos después gracias al análisis de material fílmico. Los preventores también detuvieron a un hombre que sustrajo una batería en la calle Damián Hudson. El sujeto intentó escapar corriendo al ver llegar a la policía, pero fue reducido a las pocas cuadras.

La vigilancia constante a través de las cámaras de Capital ha permitido reducir el robo de cubiertas. Un delincuente que operaba en la calle Julio A. Roca fue capturado con una mochila llena de elementos robados de varios vehículos.

En la Quinta Sección, un patrullaje de rutina permitió detectar a dos hombres que, linterna en mano, intentaban robar ruedas de una camioneta debajo de la cual se escondían. Los hurtos con tecnología también están en el radar: en el barrio Bombal, una mujer fue víctima del robo de su cartera mediante el uso de un inhibidor de alarmas. La preventora que patrullaba la zona inició un seguimiento que terminó con la detención del sospechoso en Godoy Cruz y la recuperación de las pertenencias.

Otros casos de hurto resueltos incluyen la recuperación de una caja de herramientas y parlantes sustraídos en la calle Plantamura, y la captura de un hombre que robó una cartera de un auto en la calle Belgrano tras ser detectado en actitud sospechosa.

preventores ladrona ciudad de mendoza Preventores con una ladrona. Foto: Municipalidad de la Ciudad de Mendoza

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Con este caso debutó el Centro de Operaciones y Videovigilancia de Ciudad.

Preventores y agentes de la policía detuvieron a un hombre que había robado una cartera de un vehículo que se encontraba estacionado en calle Belgrano @radionihuil

Un tackle a lo… pic.twitter.com/NODjupuvNV — Matias Pascualetti (@MATIPASCUALETTI) March 26, 2026

Más allá del delito: prevención y rescate

El trabajo de los preventores va más allá de trabajar en delitos. Un caso conmovedor ocurrió en el barrio Soberanía, donde rescataron a un bebé de cinco meses que había quedado encerrado accidentalmente dentro de un auto. Ante la crisis de pánico de la madre, los agentes rompieron el vidrio del acompañante para liberar al menor, quien resultó ileso.

Cómo está compuesto el Anillo Digital de Vigilancia de Capital

El Anillo Digital de Seguridad es una una estrategia integral que combina innovación tecnológica, presencia territorial y articulación institucional para reforzar la prevención.

Este sistema está compuesto por 115 cámaras distribuidas en todo el perímetro de la Capital, entre las que se destacan 30 lectoras de patentes (ANPR), que permiten identificar vehículos en tiempo real y generar alertas automáticas ante situaciones sospechosas o pedidos de captura.

El Anillo Digital se completa con: