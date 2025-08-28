El primer grupo de 41 preventores entrenó para usar las Taser: cómo serán las capitaciones

Por último, los preventores serán capacitados por las Fuerzas Operativas Especiales (FOE) -que utilizan estas armas desde hace años- en el uso operativo de las Taser. Este nivel incluye capacitación técnica, efectos fisiológicos, criterios legales de intervención y prácticas de simulación en escenarios controlados.

preventores capacitacion uso pistolas taser Parte del grupo de 41 preventores que se capacitarán en el uso de las pistolas Taser. Prensa Ministerio de Seguridad

De los 41 preventores, 13 son ex policías

Según información del Ministerio de Seguridad, dentro del grupo de 41 preventores, 13 son ex policías, "lo que garantiza un equipo consolidado y con trayectoria". La selección se realizó con entrevistas individuales y bajo los estándares de los cuerpos especiales.

El cursado es presencial, intensivo y con una fuerte orientación práctica, que combina instancias teóricas, simulaciones, mantenimiento de los dispositivos y evaluación continua.

Cada nivel aprobado otorga una certificación oficial avalada por el mismo ministerio. Para acceder a la formación específica en Taser correspondiente al tercer nivel es obligatorio de que los preventores superen las etapas previas. La aprobación completa del programa los habilita como personal certificado en la operación de dispositivos electrónicos de control.

Los protocolos y las prohibiciones para usar las Taser

De acuerdo a lo que aclararon desde Seguridad, el instructivo establece criterios claros de aplicación, orientados a que el uso de esos dispositivos se ajuste a los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, respetando los estándares vigentes en materia de derechos humanos y seguridad pública.

Los preventores, como el resto de las fuerzas que utilizan estos dispositivos, tienen prohibido disparar hacia la cabeza, el cuello, el rostro, la entrepierna y el torso superior, y deben apuntar hacia áreas de mayor masa muscular.

pistolas taser Primer día de entrenamiento en el uso de pistolas Taser para preventores de Ciudad. Prensa Ministerio de Seguridad

Además, previamente está el requisito de que solo pueden utilizar estos dispositivos personales aquellos que tengan más de 2 años de antigüedad en la Policía o 3 años en el caso de civiles que trabajen como preventores o en seguridad privada.

Cada intervención debe ser documentada en detalle, consignando fecha, hora, lugar, circunstancias y resultados. Y en situaciones críticas se debe elaborar un informe técnico dirigido al magistrado correspondiente.

El protocolo establece responsabilidades administrativas para las entidades que adquieran los dispositivos y responsabilidades operativas directas para quienes los utilicen y sus superiores.

Los preventores usarán las Taser 7

Las Taser 7 fueron adquiridas por sus mejoras tecnológicas que las diferencian de los dispositivos actuales.

A diferencia de los 18 dispositivos Taser con los que cuenta actualmente la fuerza policial -que disparan un solo cartucho por vez y no permiten advertencias previas- estas nuevas pistolas pueden almacenar 2 cartuchos simultáneamente: uno de corto alcance y otro de largo alcance. Esto facilita procedimientos escalonados de advertencia y control.

pistolas taser preventores ciudad Estas son las pistolas Taser que utilizará un grupo de 41 preventores de Ciudad. Prensa Ministerio de Seguridad

Además, cuentan con sistemas disuasivos sonoros y visuales para evitar la necesidad de usar la descarga eléctrica.

En cuanto a sus especificaciones técnicas, emiten una corriente de entre 1,2 y 1,5 miliamperios y una descarga efectiva de cinco segundos para la inmovilización neuromuscular. La tensión que finalmente entrega al cuerpo es de 1.000 a 2.000 voltios, aunque la descarga inicial del cartucho puede alcanzar los 50.000 voltios.

La mayor parte de esa energía se utiliza para activar la carga de nitrógeno inerte comprimido que expulsa las sondas.

Cornejo, Rus y Suarez destacaron que los preventores utilicen pistolas Taser

El gobernador Alfredo Cornejo, junto a la vicegobernadora Hebe Casado, la ministra de Seguridad y Justicia Mercedes Rus y el intendente de Ciudad Ulpiano Suarez, estuvieron presentes en el primer día de capacitación.

pistolas taser capacitacion hebe casado La vicegobernadora Hebe Casado estuvo presente en el primer día de las capacitaciones a los preventores de Ciudad para el uso de las pistolas Taser. Prensa Ministerio de Seguridad

Allí, el mandatario les dio la bienvenida a los preventores y destacó que la medida forma parte de una política sostenida que combina recursos humanos idóneos, tecnología y la intervención de la Justicia para combatir el delito.

“A esta tarea le asignamos muchísima importancia dentro de nuestro plan de seguridad. Queremos reafirmar el compromiso con los mendocinos, que demandan seguridad permanente, y explicar que estamos trabajando con manos firmes, sin abandonar ese plan que viene dando resultados”, aseguró el mandatario provincial.

alfredo cornejo capacitacion pistolas taser preventores El gobernador Alfredo Cornejo le dio la bienvenida al grupo de 41 preventores que se capacitará en el uso de pistolas Taser. Prensa Ministerio de Seguridad

Por su parte, Rus explicó que se trata de un programa pionero en provincias grandes del país, diseñado para garantizar que los dispositivos estén en manos de personal debidamente preparado.

“Como toda política pública, por supuesto que va a haber una evaluación, sobre todo del desenvolvimiento. Acordémonos de que somos pioneros, no en el país, pero sí dentro de las provincias grandes, porque detrás de esto hay una línea de política criminal que queremos seguir”, subrayó.

A su turno, Suarez destacó los avances en materia de prevención y seguridad "gracias al trabajo conjunto entre el Municipio, el Gobierno provincial y la Legislatura".

En este sentido aseguró: “Poder avanzar en este paso tan importante para la prevención y la seguridad de la Ciudad de Mendoza es posible con el diálogo que mantenemos y con la decisión política de priorizar la seguridad de los mendocinos”.