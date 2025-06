Los preventores municipales van a poder usar pistolas Taser: el Senado sancionó la ley

Votación de la ley que habilita el uso de pistolas Taser.jpg

La nueva ley establece que los municipios que estén interesados -porque deberán adherir a esta norma- en incorporar estas armas de baja letalidad a sus cuerpos de preventores, serán responsables de dotar a sus cuerpos de seguridad ciudadana de los elementos necesarios para cumplir su labor, así como de garantizar su capacitación.

Y los habilita a usar bastones, aerosoles disuasivos (como el gas pimienta), pistolas de aire comprimido o dispositivos electrónicos de inmovilización momentánea como son las pistolas Taser, pero en ningún caso armas de fuego.

En tanto que la capacitación, en aspectos como resolución de conflictos, derecho administrativo sancionador y contravencional, primeros auxilios, entre otros, estará a cargo del Instituto Universitario de Seguridad Pública (IUSP).

"Esta ley es sólo un parche"

Entre los senadores que votaron en contra de la ley de Seguridad Ciudadana, estuvo Félix González quien salió a definir la iniciativa del Gobierno como un parche.

Félix González.jpg El senador kirchnerista, Félix González criticó la nueva ley que permite a los preventores municipales utilizar pistolas Taser.

"Este Gobierno, con la modificación de la ley de ministerios, eliminó a los intendentes y los municipios del Consejo Provincial de Seguridad y después empezó a firmar convenios con los municipios oficialistas. A Ciudad le autorizaron que usen las Taser, en Godoy Cruz pagan policías y en Guaymallen firmaron un convenio para que formara estos cuerpos de preventores y eso todavía no ocurre, esta iniciativa es un contrasentido, un parche a la política de seguridad", comenzó diciendo González.

Y también cuestionó que esta ley no contiene ningún incentivo para que atraer a los municipios. "Es optativa porque los intendentes tienen que adherir, pero no hay incentivos, porque no les transfiere ni un peso para que se hagan cargo de la seguridad", disparó.

El Gobierno compartirá pistolas Taser con Ciudad

Probablemente en julio lleguen a Mendoza la carga de 130 pistolas Taser que adquirió el Gobierno, según lo que confirmó días atrás el mismo gobernador Alfredo Cornejo en un simulacro que se montó para el uso de esas armas no letales.

De esa carga 30 pistolas irán al área de Preventores de la comuna de Ciudad, luego de que el intendente Ulpiano Suarez lo gestionara con el Gobierno y después de que el Senado habilite ese uso con la sanción de esta ley.

Según indicó en su momento Cornejo, la idea de usar estos dispositivos es disuadir casos de arrebatos y robos callejeros e incluso situaciones de violencia de género.