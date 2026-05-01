Mendoza compró "motoambulancias" para intervenir en emergencias urbanas

¿Cómo funcionarán las nuevas motos ambulancia en Mendoza?

El objetivo central de esta iniciativa es actuar con mayor agilidad en zonas urbanas, donde la congestión vehicular suele retrasar la llegada de las ambulancias de mayor porte.

Con estas unidades móviles ligeras, el Gobierno busca reducir drásticamente los tiempos de respuesta ante incidentes en la vía pública o emergencias domiciliarias de alta complejidad donde cada segundo cuenta.

moto ambulancia presentacion 3 En breve, motos equipadas con recursos sanitarios surcarán las calles de Mendoza, en un intento por mejorar los tiempos de respuesta en los servicios de salud. Foto: Nicolás Rios / Diario UNO

Además, Montero sostuvo las motoambulancias están pensadas para ir a accidentes donde hay mucha congestión vehicular, o donde hay múltiples heridos, para empezar con el triage hasta que lleguen la ambulancias para trasladar a los pacientes.

"Hace meses que estamos preparando a quienes las van a usar, pero fueron todos voluntarios e incluso los que dirigen hicieron el curso", destacó el ministro de Salud.

Detalló que las motos saldrán de a dos juntas, ya que en una va un enfermero y en la otra el médico. "Tienen sirenas adelante, atrás y tienen el sonido de las ambulancias", añadió.

Este anuncio se integra dentro de un plan de fortalecimiento integral del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que ya ha incorporado 20 nuevas ambulancias tradicionales, sistemas de telemedicina y mejoras generales en la coordinación de la red.

La financiación para la adquisición de este equipamiento y las nuevas unidades proviene de la optimización del Reforsal, el sistema de recuperación de fondos por servicios de salud.

Según destacó el mandatario, esta herramienta de gestión ha mostrado una eficiencia récord: en solo los dos primeros meses de 2026, la recaudación ya superó el total de lo obtenido durante todo el año 2024, permitiendo que ese dinero se reinvierta directamente en infraestructura, tecnología y movilidad sanitaria.