Bloqueó el paso de una ambulancia y la paciente murió

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Bloqueo y muerte

El hecho ocurrió alrededor de las 21:30 en la Avenida Prefeito Olavo Gomes de Oliveira, en esa localidad de Brasil. Según el testimonio de los paramédicos, el conductor de un auto Volkswagen Gol ignoró por completo las señales de emergencia: sirena activada y luces intermitentes encendidas.

En lugar de ceder el paso, el hombre realizó maniobras peligrosas, cambiando repetidamente de carril para impedir que la ambulancia lo adelantara. En uno de los momentos captados, incluso hizo gestos obscenos hacia el equipo de rescate.

Los profesionales del SAMU grabaron el episodio con sus propios teléfonos, lo que permitió documentar claramente la obstrucción intencional. Las imágenes muestran cómo el vehículo particular se mantenía deliberadamente delante de la ambulancia, bloqueando cualquier intento de que lo pase, mientras otros autos lograban sortear la viatura sin problemas.

La ambulancia se dirigía a socorrer a una paciente, quien ya presentaba un cuadro grave cuando finalmente fue atendida. Tras estabilizarla en el lugar, la trasladaron de urgencia al Hospital das Clínicas Samuel Libânio, pero lamentablemente no resistió y murió.

La muerte de la mujer de 91 años ha sido vinculada por muchos al retraso causado por el bloqueo, aunque las causas exactas del fallecimiento dependerán de evaluaciones médicas y periciales. La Policía de Brasil ya inició las averiguaciones para identificar al conductor y determinar su responsabilidad. Videos del incidente se viralizaron rápidamente, amplificando el debate sobre la falta de civismo en el tránsito.

De acuerdo con el Código de Tránsito de Brasil, obstruir el paso de vehículos de emergencia como ambulancias, con sirenas y luces activadas, constituye una infracción gravísima. La sanción incluye una multa de casi 300 reales. Además, si se demuestra que la demora contribuyó al agravamiento o a la muerte de la víctima, el acto puede configurarse como delito, con penas más severas que involucran responsabilidad criminal por omisión de socorro o incluso homicidio culposo.