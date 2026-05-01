El Pj no esperó a que Cornejo termine su discurso y salió al cruce de los anuncios

Gómez también le apuntó a la situación económica de los mendocinos y cuestionó que mientras el gobernador resaltaba "oportunidades reales", en la provincia -según sus afirmaciones- "el consumo cae y los mendocinos se endeudan para comer".

El diputado peronista no dejó pasar el reconocimiento de Cornejo de que decidió eliminar por ley el Fondo para las Transformación y el Crecimiento, el que según anunció se reemplazará por la Dirección de Financiamiento Productivo, que actuará bajo la órbita conjunta del Ministerio de Producción y de Hacienda y Finanzas.

Germán Gómez Fondo para la Transformación y el Crecimiento

Hay que recordar que ante el rumor de que el Gobierno pretendía modificar o eliminar ese fondo productivo, el PJ presentó un proyecto para sostenerlo con capital del Fondo del Resarcimiento.

"Mendoza está desordenada"

Apenas terminó el concurso, el diputado kirchnerista, Lucas Ilardo también criticó el discurso de Cornejo: "El gobernador no dio respuestas para los problemas actuales y la provincia está desordenada, con cámaras y empresarios con la lengua afuera por la situación", criticó el dirigente camporista retrucando aquella ponderación que el gobernador hiciera del orden administrativo de la provincia.

"A mi me preocupa la realidad. Al gobernador lo noté acongojado y sensible, con los brazos caídos. Tenemos a chicos con armas en los colegios y están viendo si ponen detectores de metales o si cachean a los chicos", fustigó.

asamblea legislativa 1 de mayo legislatura Celso Jaque Flor Destefanis Emir Andraos Martias Stevanato Los intendentes del Pj, y algunos legisladores eligieron mostrarse unidos, incluso con algunos socios de La Unión Mendocina. Foto: Nicolás Rios / Diario UNO

Por su lado la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis le reprochó a Cornejo que le siga pidiendo paciencia y esfuerzo a los trabajadores mendocinos: "Llevamos casi 3 años de un Gobierno nacional con políticas que terminan perjudicando la economía de las familias. No lo decimos nosotros, hace días todas las cámaras empresariales de la provincia hicieron público un pedido al gobernador para que interceda para cambiar la realidad de ellas que son los que sostienen la producción local".