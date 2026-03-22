Cornejo reforma el Fondo para la Transformación y gesta un nuevo sistema de financiamiento

Tanto es así que ya le dan forma al proyecto de ley que enviarán "antes de mayo" a la Legislatura para reformar la Ley 6.071 que lo creó en 1993.

Cosecha de la uva en la viña - viñedos - vendimia Recientemente el Gobierno lanzó una línea de créditos a través del Fondo para la Transformación y el Crecimiento para cosecha y acarreo de pequeñas empresas. Foto: archivo

Qué pasará con los créditos otorgados y los empleados

No es una tarea simple. Porque en el fondo tienen que resolver si el Estado mendocino está en condiciones de seguir dándole créditos al sector productivo mendocino, en un contexto de caída de la recaudación y merma de la coparticipación. Hay que recordar que sólo en el primer bimestre de este 2026 Mendoza perdió en términos reales unos $27.000 millones por la baja de la coparticipación.

Pero además deben definir qué se hará con los créditos que ya se otorgaron y qué pasará con los fideicomisos de los que es parte.

A todo ese combo se le suma una definición urgente, que de no resolverse adecuadamente se puede volver un boomerang que los golpee en la cara: deben decir qué van a hacer con los 94 empleados que hoy tiene el Fondo de la Transformación.

Para eso ya comenzaron las negociaciones con los gremios de Asociación del Personal de Organismos de Control (APOC) que representa a la mayoría de esos empleados y Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN ) que tiene un porcentaje menor de afiliados.

"Hay gente que tiene sobrada experiencia y que pueden ser absorbida por otros organismos. Hoy el Estado contrata servicios de personas con experiencia en administración y ahí podría destinarse una buena parte de esos empleados", aportan fuentes cercanas a esa negociación.

El Fondo nació con más de U$S1.000 millones y ahora tiene U$S25 millones

Una de las razones más potentes para modificar la entidad -que nació en 1993 con los fondos que llegaron de Nación tras un reclamo de regalías petroleras- es que no tiene capital para cumplir con el rol de financiamiento con el que se creó y que para nutrir ese capital el Estado mendocino debe destinar una porción de lo que recauda de impuestos.

alfredo cornejo victor fayad El ministro de Hacienda, Víctor Fayad, enumeró varias de las razones por las cuales el Gobierno ya decidió reformar el Fondo de la Transformación y el Crecimiento. Foto: archivo

"Cuando nació tenía un capital que era superior a lo que se recibió por el Resarcimiento (el fondo que era para Portezuelo del Viento por el cual la Nación le pagó a Mendoza U$S1.023 millones), eran más de U$S1.000 millones y hoy no tiene ni el 2,5% de aquel monto, el capital no llega a U$S25 millones. Aquel capital se usó, se prestó a tasa negativa y se licuó, y hoy depende de los recursos presupuestarios", apunta el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, con los números del Fondo de la Transformación en la pantalla de su PC.

Una situación que no cierra en Hacienda es que para sostener esa entidad venida a menos el Estado tenga que recaudar impuestos de un privado para asistir a otro privado.

No cuestionan cómo ha funcionado el Fondo para la Transformación y el Crecimiento, entienden que en su momento sirvió, por ejemplo para la reconversión vitícola de distintas cepas, para la cobertura de malla antigranizo o para el desarrollo ganadero y avícola, pero sostienen que la realidad ha cambiado y que esa entidad debe aggionarse.

"Durante años el Fondo prestó dinero a tasa negativa. Si vos prestas $100 con una tasa del 10% y la inflación termina siendo del 50%, entonces es lógico que el capital se licúe, y eso implícitamente es un subsidio que la Provincia le da a quien recibe el crédito", refuerza Fayad.

¿Es necesario el Fondo de la Transformación con el actual sistema financiero?

En Hacienda ya hicieron todos los números para responder a ese interrogante.

Remarcan que en el país el sistema financiero representa el 14% del Producto Bruto Interno (PBI), es decir que los créditos que se otorgan no superan aquel porcentaje.

Si bien esa porción crediticia aún es baja, significa en la actualidad unos U$S2.000 millones, de los cuales la mitad va a créditos hipotecarios para vivienda y los otros U$S1.000 millones van al sector productivo.

Plazo-fijo-Banco-Nacion-tasas-de-interes En el Gobierno marcan que si bien el sistema financiero aún cubre un bajo porcentaje de financiamiento, el Banco Nación ha adquirido una relevancia importante en el último tiempo a la hora de otorgar créditos a una tasa "razonable". Foto: archivo

"Si bien ese nivel de crédito es bajo, eso se va incrementando y el Banco Nación ha adquirido una fuerte relevancia. En ese contexto que el Fondo de la Transformación tenga un stock de sólo U$S25 millones no incide ni es productivo. Lo que sí es productivo es que la Provincia tenga un rol en el acceso al financiamiento del sistema productivo y de eso no nos vamos a desentender, por eso es clave que rediseñemos esta herramienta", admitió Fayad.

Qué características tendría la nueva herramienta de financiamiento

Si bien la letra chica aún se resguarda bajo llave, Diario UNO consiguió algunas definiciones de cómo sería esa nueva herramienta de financiamiento que se está gestando.

Uno de los grandes interrogantes que se están discutiendo es si al privado que necesita un crédito del Estado le conviene recibir un pequeño préstamo con una tasa subsidiada o que ese Estado intervenga para conseguir un mayor financiamiento, atento a que ahora las tasas de interés parecen recuperar cierto nivel de razonabilidad.

Por otro lado toma forma que la nueva herramienta funcione como una sociedad de garantía recíproca. Apuntaron que se trabaja muy bien con Cuyo Aval, pero que a la vez hay otras tantas que tienen una importante magnitud para el mercado local.

Aseguraron que ese nuevo formato de crédito que cranean incluirá el formato artesanal que pretende asistir a las pymes que hoy no son sujetas de crédito para convertirlas en empresas que sí puedan acceder.

"Hoy el sistema financiero va camino a tener tasas razonables de crédito y algunas pymes no acceden porque les faltan balances, escrituras o contratos oficiales y en eso el Estado puede colaborar", acotaron desde Hacienda.

La reforma del Fondo para la Transformación ya disparó un pedido de informe del PJ

La diputada del Frente Renovador, Gabriela Lizana, ya reaccionó ante los rumores de que el Gobierno pretende reformar el Fondo para la Transformación y el Crecimiento.

diputada provincial Gabriela Lizana.jpg La diputada del Frente Renovador, Gabriela Lizana, ya ingresó un pedido de informes para que el Gobierno precise qué destino le dará al Fondo para la Transformación y el Crecimiento. Foto: archivo

La legisladora, que también es productora vitivinícola, presentó un pedido de informes para conocer qué herramienta de financiamiento para el sector productivo pretende implementar el equipo de Cornejo.

"Es muy importante que nos informen qué piensan hacer, más allá de que muchos profesionales que trabajan allí ya nos contaron que se les anunció la reestructuración del personal, retiros voluntarios, despidos y reubicación", adelantó.