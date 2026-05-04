Alfredo Cornejo lo confirmó: el Gobierno eliminará el Fondo para la Transformación y el Crecimiento y lo reemplazará por la Dirección de Financiamiento Productivo. Pero la gran duda era ¿cómo operará esa nueva dirección? y ¿qué pasara con los créditos que ya se otorgaron?. El ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, dio algunas definiciones.
Rodolfo Vargas Arizu precisó como sustituirá el Fondo para la Transformación por una nueva dirección
El ministro de Producción aseguró que el Fondo para la Transformación continuará funcionando como ahora hasta que se apruebe la ley que crea la nueva dirección
En diálogo con Mañana es mejor, de Radio Nihuil, el funcionario aseguró que el Gobierno cumplirá con todos los créditos y las obligaciones que ya tomó.
"Todos los compromisos asumidos se van a cumplir: lo que quede por pagar, hay que pagarlo. Se va a seguir operando como venía operando hasta ahora, hasta que esa ley que se trate en la Legislatura salga y se tenga la nueva reglamentación", comenzó marcando, con referencia a la norma que deberá aprobar la Casa de las Leyes para que comience a funcionar la nueva dirección.
Con la misma lógica, sumó que quienes hayan tomado un crédito con el Fondo de la Transformación también deberán concluir con los pagos comprometidos.
Sin dar demasiados detalles, que seguramente aparecerán cuando el proyecto llegue a la Legislatura, Vargas Arizu adelantó que la política del fondo de subsidiar tasas para mejorar la eficiencia energética o hídrica, o la tecnologización de pequeñas y medianas empresas continuará en la nueva dirección que se creará.
En principio, esa nueva dirección podrá articular con Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) con la idea de asistir a empresas que no cuentan con la documentación o respaldo suficiente para calificar y acceder a créditos en el sistema bancario.
Extraoficialmente se supo que el proyecto ingresará en la Casa de las Leyes este mes.
Cómo se fondeará la nueva dirección y qué pasara con los empleados
En la estructura funcional del Gobierno, la nueva Dirección de Financiamiento Productivo dependerá del Ministerio de Producción, pero articulará también con el de Hacienda.
Según contó Vargas Arizu, esa nueva dependencia se fondeará con lo previsto en el presupuesto para el ministerio de Producción, es decir que dejará de operar como un ente autárquico, como es en la actualidad.
Desde el Gobierno descartaron también aquella posibilidad que sugería el PJ de capitalizar el Fondo para la Transformación y el Crecimiento con el dinero del Resarcimiento, argumentando que esa posibilidad está descartada en el decreto que le dio destino a esos fondos.
Vargas Arizu también evitó dar detalles de qué pasara con los cerca de 100 empleados que hoy conforman el Fondo para la Transformación. Sí aseguró que la estructura de la nueva Dirección de Financiamiento Productivo es menor a la del fondo.
"Es una consecuencia de un desarme de una estructura para armar otra estructura. O sea, si usted me pregunta si vamos a armar una estructura de 120 personas, la respuesta es no", dijo escuetamente.
Sin embargo, aún antes de la confirmación del gobernador de que eliminará ese Fondo para la Transformación, en el Ministerio de Hacienda ya comenzaron con reuniones con los gremios que representan a esos empleados para avanzar con la chance de redestribuirlos en distintas dependencias del Estado.