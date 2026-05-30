Los científicos descubren al fin por qué el tiranosaurio tenía los brazos tan pequeños

El estudio demostró que los carnívoros con cabezas más robustas presentaban brazos reducidos. Los expertos midieron la fuerza del cráneo basándose en la forma ósea y la potencia de la mordida. El tiranosaurio obtuvo la calificación más alta en resistencia craneal. Esta característica física convertía a los brazos en herramientas poco útiles a la hora de cazar.

Los científicos determinaron que la presión ejercida por la cabeza hacía innecesario el uso de las garras. Este fenómeno anatómico afectó también a otras familias de grandes reptiles. El grupo incluyó a depredadores como los abelisáuridos y los carcarodontosáuridos dentro de la misma tendencia.

El descubrimiento apunta a los herbívoros

El aumento de tamaño en los animales herbívoros transformó las estrategias de caza. Los depredadores atacaban directamente con la cabeza para derribar a las especies gigantes. Los especialistas analizaron muestras de ochenta y cinco especies diferentes para comprobar la teoría.

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El hallazgo aporta detalles sobre la variedad evolutiva de los reptiles prehistóricos. Los análisis mostraron que la masa corporal no influía en esta regla física.

Cualquier dinosaurio con un cráneo reforzado compartía la característica de poseer extremidades delanteras notablemente cortas. Las mandíbulas fuertes terminaron por desplazar la utilidad de los brazos.