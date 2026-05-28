Un reciente descubrimiento científico en las profundidades del Mar Caribe generó alarma en la comunidad internacional. Diversos expertos extrajeron una muestra de sedimento de unos treinta metros de largo en el fondo del Gran Agujero Azul, un famoso sumidero submarino ubicado en las costas de Belice. Este material funciona de forma similar a los anillos de los árboles, permitiendo reconstruir la historia climática de la región durante los últimos 5.700 años.
Perforan en el Gran Agujero Azul del océano y descubren algo preocupante
Un grupo de expertos analizó restos acumulados en el Caribe y llegó al descubrimiento de un incremento inédito en la cantidad de tormentas tropicales
La investigación arrojó datos alarmantes sobre la evolución de los ciclones tropicales en la zona. Según los resultados obtenidos, la frecuencia de estas tormentas experimentó un incremento sostenido a lo largo de los milenios. Los análisis revelaron que el fenómeno se aceleró de forma drástica en las últimas dos décadas, un período temporal muy corto comparado con los registros históricos disponibles en el océano.
Registros que llevaron al descubrimiento
Varios científicos a cargo del proyecto explicaron que el fondo de este enorme pozo de 125 metros de profundidad resguarda un archivo climático impecable. En condiciones normales, el agua deposita dos capas de sedimentos cada año de manera regular. Las tormentas fuertes rompen este patrón y dejan marcas específicas, lo cual facilitó el conteo exacto de los fenómenos meteorológicos del pasado.
Históricamente, el Caribe registraba entre cuatro y dieciséis tormentas tropicales por siglo. Sin embargo, los datos extraídos del fondo marino demostraron que solo en los últimos veinte años ocurrieron nueve tormentas en esa misma área. La variación actual superó cualquier registro previo de los últimos seis milenios.
Las causas del calentamiento
Los autores del estudio vincularon este aumento reciente con la actividad humana y el calentamiento global, los cuales elevaron las temperaturas de la superficie marina de forma veloz. El fenómeno de La Niña también influyó en la creación de condiciones óptimas para el desarrollo y la intensificación rápida de estos sistemas de baja presión.
Las proyecciones para el futuro cercano generaron gran preocupación en la región costera. El equipo estimó que hasta 45 tormentas tropicales y huracanes podrían azotar el Caribe antes de finales del año 2100. Los datos del océano sugieren que el escenario meteorológico para el siglo actual será mucho más extremo de lo previsto.