Perforan en el Gran Agujero Azul del océano y descubren algo preocupante

Varios científicos a cargo del proyecto explicaron que el fondo de este enorme pozo de 125 metros de profundidad resguarda un archivo climático impecable. En condiciones normales, el agua deposita dos capas de sedimentos cada año de manera regular. Las tormentas fuertes rompen este patrón y dejan marcas específicas, lo cual facilitó el conteo exacto de los fenómenos meteorológicos del pasado.

Históricamente, el Caribe registraba entre cuatro y dieciséis tormentas tropicales por siglo. Sin embargo, los datos extraídos del fondo marino demostraron que solo en los últimos veinte años ocurrieron nueve tormentas en esa misma área. La variación actual superó cualquier registro previo de los últimos seis milenios.

Las causas del calentamiento

Agujero azul (2)

Los autores del estudio vincularon este aumento reciente con la actividad humana y el calentamiento global, los cuales elevaron las temperaturas de la superficie marina de forma veloz. El fenómeno de La Niña también influyó en la creación de condiciones óptimas para el desarrollo y la intensificación rápida de estos sistemas de baja presión.

Las proyecciones para el futuro cercano generaron gran preocupación en la región costera. El equipo estimó que hasta 45 tormentas tropicales y huracanes podrían azotar el Caribe antes de finales del año 2100. Los datos del océano sugieren que el escenario meteorológico para el siglo actual será mucho más extremo de lo previsto.