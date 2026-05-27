Descubren un enorme animal marino sólo por los rastros de ADN en el agua

Los datos genéticos confirmaron la presencia de un calamar gigante de gran tamaño en la región de Australia Occidental. Esta especie alcanza los trece metros de longitud y posee un peso corporal considerable. Las muestras arrojaron resultados positivos en los cañones de Cape Range y Cloates, una zona poco explorada.

La aparición de estos rastros representó la tercera ocasión en que la ciencia detectó al calamar en dicha región costera. El registro previo de este animal en la zona databa de hacía más de veinticinco años. La información recolectada aportó datos valiosos sobre la distribución de estos esquivos habitantes marinos.

Enorme hallazgo

fotos estudio Algunos de los animales revelados por el descubrimiento.

El nuevo estudio identificó un total de 226 especies distintas en los cañones evaluados. El listado incluyó animales nunca antes vistos en esas aguas, como el tiburón somnoliento y algunas ballenas de buceo profundo. Cada nivel de profundidad mostró una variedad particular de organismos vivos.

El uso de material genético ambiental aventajó a las redes tradicionales y a las filmaciones submarinas. Esta metodología facilitó la identificación de criaturas rápidas o frágiles que eluden los sistemas comunes de monitoreo. Los encargados del proyecto consideraron que este conocimiento ayudará a la conservación de los ecosistemas locales.