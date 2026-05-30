La provincia argentina cuyo escudo representa la identidad y la riqueza de su tierra

Todo escudo provincial y nacional para por un sinfín de cambios hasta la creación inicial. En este caso, el primer símbolo propio de la región se debe a la iniciativa del General D. Antonio Dónovan, quien creó el escudo por decreto el 12 de octubre de 1888.

Este diseño, en forma de sello, apareció por primera vez en las actas de la Municipalidad de Resistencia el 14 de mayo de 1899, hasta que el diseño vigente fue proyectado por Carlos P. López Piacentini y sancionado por el decreto Nº 1006 del 20 de diciembre de 1955.

Su historia es muy diversa e inicia desde el asentamiento de las autoridades nacionales cuando el territorio utilizó el Escudo Nacional con diversas alteraciones antes de tener uno propio.

Embed - ESCUDO DE CHACO Fuente Jose Franco Vilca

Años más tarde el escudo fue sustituido por uno exactamente igual al del partido peronista, que incluía la cabeza del creador del Justicialismo, pero tras el decreto de la Intervención Federal Nº 257 del 24 de octubre de 1955, se restituyó el nombre de la provincia y se adoptó ya un diseño que recuperaba los atributos históricos chaqueños.

¿Qué significa cada uno de los elementos del escudo chaqueño?

Los elementos que conforman el escudo de la provincia argentina del Chaco representan lo siguiente: