Catamarca: el escudo provincial que carga con los colores argentinos en homenaje a la tradición nacional

Catamarca y la historia del escudo que la representa entre las demás provincias

argentina, catamarca, mapa Catamarca es una de las 23 provincias de la República Argentina, ubicada al noroeste de la nación rioplatense, y su capital es la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. Fuente Canva

La provincia de Catamarca está ubicada en la jurisdicción de la antigua Gobernación del Tucumán, creada en 1563 por el Rey de España, Felipe II. Esta zona fue descubierta en 1536 por el conquistador Diego de Almagro, pero reconocida y explorada, entre 1543 y 1545, por la expedición del capitán Diego de Rojas.

Al subdividirse administrativamente el Virreinato del Río de la Plata, Catamarca quedó ubicada dentro de la Gobernación Intendencia. Después, la provincia catamarqueña además de Tucumán, Santiago del Estero, Jujuy y Salta pasó a formar parte de la nueva Gobernación Intendencia de Salta del Tucumán, con sede gubernativa en Salta.

Una vez disuelto el Virreinato del Río de la Plata, el Director Supremo, D. Gervasio Antonio de Posadas, dividió la intendencia de Salta del Tucumán y creó la Gobernación-Intendencia del Tucumán cuya jurisdicción integraron, además, Catamarca y Santiago del Estero. Finalmente, el 25 de agosto de 1821, en un cabildo abierto, el pueblo catamarqueño disolvió la dependencia que ligaba Catamarca con Tucumán, con lo cual conquistó su autonomía.

Qué significan los elementos presentes en el escudo de Catamarca

argentina, catamarca, escudo (1) El escudo de Catamarca está formado por dos brazos tomados de la mano, que aseguran una lanza corta, un sombrero gules, dentro de un marco rojo. También, poseen laureles y banderas azul celeste y plata izadas en los laterales. Fuente YouTube José Franco Vilca.

Mate de Luna, al fundar San Fernando Valle de Catamarca, le dio un escudo redondo, timbrado de corona real de cuatro diademas. Pero posteriormente, Catamarca utilizó el sello de la Soberana Asamblea General Constituyente de 1813 y en 1922, se aprobó el escudo actual por Ley Nº 934 el 24 de junio de 1922. Cada uno de sus elementos tienen un significado particular, tal como: