Catamarca: el escudo provincial que carga con los colores argentinos en homenaje a la tradición nacional

Cada provincia argentina es mucho más que un punto en el mapa; es un capítulo en la crónica de un país que ha forjado su identidad a lo largo de los siglos. Sumergirse en los orígenes de sus escudos es descubrir una narrativa que entrelaza culturas y una historia única.
En el vasto lienzo geográfico de Argentina, las provincias se erigen como testimonios vivos de su historia, cada bandera como un hilo que nos conecta con historias pasadas de su origen. Hoy nos adentramos en la de Catamarca y su escudo.
Catamarca y la historia del escudo que la representa entre las demás provincias
La provincia de Catamarca está ubicada en la jurisdicción de la antigua Gobernación del Tucumán, creada en 1563 por el Rey de España, Felipe II. Esta zona fue descubierta en 1536 por el conquistador Diego de Almagro, pero reconocida y explorada, entre 1543 y 1545, por la expedición del capitán Diego de Rojas.
Al subdividirse administrativamente el Virreinato del Río de la Plata, Catamarca quedó ubicada dentro de la Gobernación Intendencia. Después, la provincia catamarqueña además de Tucumán, Santiago del Estero, Jujuy y Salta pasó a formar parte de la nueva Gobernación Intendencia de Salta del Tucumán, con sede gubernativa en Salta.
Una vez disuelto el Virreinato del Río de la Plata, el Director Supremo, D. Gervasio Antonio de Posadas, dividió la intendencia de Salta del Tucumán y creó la Gobernación-Intendencia del Tucumán cuya jurisdicción integraron, además, Catamarca y Santiago del Estero. Finalmente, el 25 de agosto de 1821, en un cabildo abierto, el pueblo catamarqueño disolvió la dependencia que ligaba Catamarca con Tucumán, con lo cual conquistó su autonomía.
Qué significan los elementos presentes en el escudo de Catamarca
Mate de Luna, al fundar San Fernando Valle de Catamarca, le dio un escudo redondo, timbrado de corona real de cuatro diademas. Pero posteriormente, Catamarca utilizó el sello de la Soberana Asamblea General Constituyente de 1813 y en 1922, se aprobó el escudo actual por Ley Nº 934 el 24 de junio de 1922. Cada uno de sus elementos tienen un significado particular, tal como:
- En el óvalo central lleva los colores argentinos, en homenaje a la tradición nacional.
- La bordura roja con el castillo ibérico y la corona real simbolizan el dominio de España.
- La cruz de plata sobre dos flechas indígenas y un racimo de uvas recuerdan la acción civilizadora de los misioneros y de los mismos conquistadores.
- El sol naciente representa la libertad.
- Por último, las banderas argentinas y laureles representan la pertenencia a la Nación y la victoria.