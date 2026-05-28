Quiso acompañar el posparto de su esposa y cayó desmayado: "Saludó a San Pedro y volvió"

hombre desmayado Cuando vio que su esposo estaba fuera de peligro, la mujer no pudo contener la risa. Imagen: TikTok @valenalberto.

Lo peor de todo es que su cuerpo cayó sobre un mueble de la habitación del hospital, golpeándose la nariz y la frente. Acto seguido, la mujer contó que "él terminó siendo el paciente", junto con imágenes del momento en el que lo asistía personal del hospital.

Luego, la joven contó que su pareja le dijo entre risas que "saludó a San Pedro y volvió", un eufemismo popular y humorístico.

En un principio, la mamá se pegó un "susto terrible", ya que la caída fue bastante abrupta y se golpeó justo la cabeza. "Lo filmé porque pensé que iba a salir del baño blanco y nada más, pero pasaron cosas", escribió.

Embed - Después del parto se suponía que me tenía que asistir a mí y al bebé, pero pasaron cosas. Terminó siendo el paciente él y yo cuidando dos bebés . Sinceramente me pegué un susto terrible, pensé que la quedó ahí, y lo filmé porque pensé que iba a salir del baño blanco y nada más pero pasaron cosas. #parto #esposos #viral #caida #desmayo @valenalberto Después del parto se suponía que me tenía que asistir a mí y al bebé, pero pasaron cosas. Terminó siendo el paciente él y yo cuidando dos bebés . Sinceramente me pegué un susto terrible, pensé que la quedó ahí, y lo filmé porque pensé que iba a salir del baño blanco y nada más pero pasaron cosas. #parto #esposos #viral #caida #desmayo Funny video "Mary's sheep" weakness arrangement(836236) - yo suzuki(akisai)

"Amar es no estorbar"

Valen relató la situación con mucho humor, ya que su esposo fue atendido rápidamente y se encuentra bien, aunque sufrió algunas heridas en el rostro. El video no tardó en viralizarse en TikTok, así que millones de usuarios reaccionaron con comentarios y bromas: "Ay amigo, amar también es no estorbar", "No pueden ver a una siendo protagoinista porque se les antoja también a ellos jajaja", "¿Fue a ayudarte o a complicarte la vida?!", "¿Amiga tienes otro contacto de emergencia por si el primero es la emergencia?".