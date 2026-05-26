La historia y significado que diferencia el Escudo de la Provincia de Mendoza del resto de Argentina

La ciudad de Mendoza fue fundada originalmente el 2 de marzo de 1561 por el capitán Pedro del Castillo como "Mendoza, Nuevo Valle de la Rioja". Al año siguiente, fue rebautizada como "Ciudad de la Resurrección", aunque el nombre original de Mendoza prevaleció hasta la actualidad.

Como es necesario que cada provincia argentina se diferencie, cada una tiene su bandera y escudo. En este sentido, durante el periodo de dominio español, la provincia utilizó el Escudo Real hasta 1818, aunque a partir del año 1813 se empezó a alternar con el escudo derivado del sello de la Asamblea.

El primer escudo propio llegó hacia 1819 con un diseño ovalado que contenía una rama de vid atravesado por una espiga de trigo, simbolizando las dos industrias más importantes de la provincia en ese momento. Luego, en 1834 se le sumó la inscripción "La gratitud de Mendoza al Señor General Rosas", aunque fue eliminada después de la Batalla de Caseros.

Entre los años 1854 y 1861 al escudo se le colocaron trofeos de guerra como banderas, lanzas y cañones y ya para 1864 apareció un sello del Ministerio de Gobierno que mostraba los elementos básicos actuales, pero incluía dos cuernos de la abundancia cruzados.

Embed - ESCUDO DE MENDOZA Fuente Senado Argentina

Al oficializarse el escudo mediante la Ley 1450 de 1941, se determinó que el uso de dos cuernos era un error que no concordaba con la tradición ni la mitología. Se estableció entonces el uso de una sola cornucopia.

Qué significan los elementos presentes en el Escudo mendocino