La historia y significado que diferencia el Escudo de la Provincia de Mendoza del resto de Argentina

Cada provincia argentina es mucho más que un punto en el mapa; es un capítulo en la crónica de un país que ha forjado su identidad a lo largo de los siglos. Sumergirse en los orígenes de sus escudos es descubrir una narrativa que entrelaza culturas y una historia única.
En el vasto lienzo geográfico de Argentina, las provincias se erigen como testimonios vivos de su historia, cada bandera como un hilo que nos conecta con historias pasadas de su origen. Hoy nos adentramos en la de Mendoza y su escudo.
Mendoza y la historia del escudo que la representa entre las demás provincias
La ciudad de Mendoza fue fundada originalmente el 2 de marzo de 1561 por el capitán Pedro del Castillo como "Mendoza, Nuevo Valle de la Rioja". Al año siguiente, fue rebautizada como "Ciudad de la Resurrección", aunque el nombre original de Mendoza prevaleció hasta la actualidad.
Como es necesario que cada provincia argentina se diferencie, cada una tiene su bandera y escudo. En este sentido, durante el periodo de dominio español, la provincia utilizó el Escudo Real hasta 1818, aunque a partir del año 1813 se empezó a alternar con el escudo derivado del sello de la Asamblea.
El primer escudo propio llegó hacia 1819 con un diseño ovalado que contenía una rama de vid atravesado por una espiga de trigo, simbolizando las dos industrias más importantes de la provincia en ese momento. Luego, en 1834 se le sumó la inscripción "La gratitud de Mendoza al Señor General Rosas", aunque fue eliminada después de la Batalla de Caseros.
Entre los años 1854 y 1861 al escudo se le colocaron trofeos de guerra como banderas, lanzas y cañones y ya para 1864 apareció un sello del Ministerio de Gobierno que mostraba los elementos básicos actuales, pero incluía dos cuernos de la abundancia cruzados.
Al oficializarse el escudo mediante la Ley 1450 de 1941, se determinó que el uso de dos cuernos era un error que no concordaba con la tradición ni la mitología. Se estableció entonces el uso de una sola cornucopia.
Qué significan los elementos presentes en el Escudo mendocino
- El azul representa el cielo sin nubes y el blanco simboliza la pureza, las nieves y las montañas.
- Las Manos entrelazadas dentro del escudo significan la unión fraternal.
- La pica simboliza el trabajo, mientras que el gorro es el emblema de la libertad y la redención.
- Sol Meridiano: es el símbolo de la unidad nacional. Sus 17 rayos representan a los 16 departamentos de la provincia más la Capital.
- Cornucopia o cuerno de la abundancia derrama uvas que representan la industria más antigua de Mendoza, y claveles del cerro, que simbolizan la tradición local. También incluye una espiga de trigo.
- El laurel es el emblema de la victoria, y el lazo celeste y blanco alude a los revolucionarios de 1810.