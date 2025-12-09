Así estará el tránsito en la Ciudad de Mendoza en un martes complejo

Por calle Patricias Mendocinas el tránsito está habilitado hasta calle Necochea, donde es obligatorio doblar hacia el este para luego retomar hacia el sur por 9 de Julio.

Cambio de recorrido de micros por los cortes de tránsito en la Capital

Como consecuencia de estos cortes de calles, los colectivos también cambiarán su recorrido hacia el oeste por calle 25 de Mayo y hacia el este por calle 9 de Julio.

Esta restricción en el tránsito se mantendrá hasta que termine la sesión del Senado y se terminen las manifestaciones antimineras. La primera será a las 10 y posiblemente haya otra alrededor de las 19. Hay más de 500 policías en las inmediaciones de la Legislatura.

legislatura mendoza senado mineria vallado policías La Legislatura está rodeada de policías y el tránsito está cortado a 200 metros a la redonda. Foto: Pablo Gamba/ Radio Nihuil

Además, informaron sobre una restricción en calle Sarmiento en el cruce con 25 de Mayo hacia el sur, mientras que se mantiene el corte total de calle Sarmiento entre calles Belgrano y 25 de Mayo.

El otro corte es en calle Buenos Aires entre calles Federico Moreno y Salta, por obras que realiza personal de Aysam. El tránsito estará complicado y recomendaron que quienes ingresen desde la Costanera tomen calle Catamarca.