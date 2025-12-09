Así estará el tránsito en la Ciudad de Mendoza en un martes complejo

El tránsito en la Ciudad de Mendoza arranca más fluido debido a que terminaron las clases en todos los colegios, lo que implica que la circulación de vehículos es menor. De todas formas, hay cortes de calles en zonas en las que pasan micros y particulares, que deberán desviarse. Las recomendaciones para circular por el centro.
El corte más importante comenzó este martes en calle Patricias Mendocinas, entre calles Espejo y Rivadavia, en las inmediaciones de la Legislatura, donde este martes se tratarán 4 proyectos mineros en el Senado, entre ellos el Proyecto San Jorge Cobre Mendocino.
Desde las 8 el corte se amplió a 200 metros a la redonda de la Legislatura con un vallado y mucha presencia policial. Por calle Espejo se puede circular hacia el oeste hasta calle 9 de Julio, donde se realiza el desvío hacia el sur y se puede retomar camino al oeste por calle Montevideo.
Por calle Patricias Mendocinas el tránsito está habilitado hasta calle Necochea, donde es obligatorio doblar hacia el este para luego retomar hacia el sur por 9 de Julio.
Cambio de recorrido de micros por los cortes de tránsito en la Capital
Como consecuencia de estos cortes de calles, los colectivos también cambiarán su recorrido hacia el oeste por calle 25 de Mayo y hacia el este por calle 9 de Julio.
Esta restricción en el tránsito se mantendrá hasta que termine la sesión del Senado y se terminen las manifestaciones antimineras. La primera será a las 10 y posiblemente haya otra alrededor de las 19. Hay más de 500 policías en las inmediaciones de la Legislatura.
Además, informaron sobre una restricción en calle Sarmiento en el cruce con 25 de Mayo hacia el sur, mientras que se mantiene el corte total de calle Sarmiento entre calles Belgrano y 25 de Mayo.
El otro corte es en calle Buenos Aires entre calles Federico Moreno y Salta, por obras que realiza personal de Aysam. El tránsito estará complicado y recomendaron que quienes ingresen desde la Costanera tomen calle Catamarca.