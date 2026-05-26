Qué significa que una persona se ahogue con saliva en la noche

Ahogarse con saliva por la noche: ¿cuál es su significado

De acuerdo con la información médica publicada en el artículo "Choking on Saliva: Causes and Treatments" del portal especializado de salud Healthline, la dificultad para tragar la saliva de manera eficiente, lo que deriva en atragantamientos y tos, puede originarse por diversas razones, entre las que se destacan:

Reflujo gastroesofágico: es una de las causas más comunes. Cuando el ácido del estómago asciende por el conducto del esófago, irrita las paredes de la garganta. Como mecanismo de defensa, el cuerpo produce un exceso de saliva para intentar neutralizar ese ácido. Este aumento repentino de fluidos puede abrumar la capacidad de tragar, especialmente durante la noche .

para intentar neutralizar ese ácido. Este aumento repentino de fluidos puede abrumar la capacidad de tragar, especialmente durante la . Disfagia y trastornos neurológicos: la disfagia es el término clínico para definir la dificultad para deglutir. Condiciones que afectan el sistema nervioso y el control muscular pueden alterar la coordinación necesaria para dirigir la saliva hacia el estómago, provocando que se desvíe erróneamente hacia las vías respiratorias.

hacia el estómago, provocando que se desvíe erróneamente hacia las vías respiratorias. Alergias y problemas respiratorios: el goteo posnasal crónico y el exceso de mucosidad derivados de procesos alérgicos suelen gotear hacia la parte posterior de la garganta. Allí, se mezclan con la saliva , generando una secreción mucho más espesa, pegajosa y difícil de tragar de forma natural e inconsciente.

, generando una secreción mucho más espesa, pegajosa y difícil de tragar de forma natural e inconsciente. Postura al dormir: dormir boca arriba en una posición plana facilita que la saliva se acumule y se estanque en la garganta debido a la fuerza de la gravedad, aumentando significativamente el riesgo de inhalarla de manera accidental mientras se duerme y generando que la persona se ahogue.

Para mitigar la frecuencia del ahogo nocturno, los especialistas sugieren implementar distintos métodos en nuestra rutina diaria. Por ejemplo, dormir con la cabeza y el torso ligeramente elevados utilizando almohadas ayudará a que la gravedad trabaje a favor de la deglución.