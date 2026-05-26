Un grupo de médicos británicos encendió las alarmas al afirmar que el impacto de las redes sociales en niños y adolescentes es comparable al daño que provoca el cigarrillo. La declaración surge de la Academia de Colegios Médicos Reales del Reino Unido, que presentó evidencia al gobierno británico sobre cómo proteger a los menores en internet.
Redes sociales tan dañinas como fumar: la advertencia de médicos británicos sobre niños y adolescentes
Médicos británicos alertan que las redes sociales pueden ser tan dañinas para niños y adolescentes como fumar. Qué riesgos ven y qué medidas proponen
Las redes sociales pueden ser tan dañinas como fumar
Según la entidad, pocas veces la comunidad médica estuvo tan unida en un tema: la exposición sin control a pantallas, plataformas y contenidos está afectando la salud física y mental de los jóvenes.
De 132 médicos encuestados, más de la mitad reportó al menos un caso semanal de daño relacionado con tecnología o redes sociales. Un tercio dijo ver varios casos por semana, publicó Reuters.
Los problemas detectados incluyen:
- Lesiones físicas por imitar desafíos peligrosos.
- Exposición a violencia o pornografía extrema.
- Ansiedad, trauma y alteraciones del sueño.
- Aislamiento social y cambios de conducta.
- Impacto en el rendimiento escolar.
Para los especialistas, el patrón es claro: el uso excesivo y sin supervisión está generando riesgos que antes no existían.
El debate global: ¿hay que restringir las redes sociales a menores?
El Reino Unido evalúa medidas fuertes:
- Prohibición total para menores de 16 años
- Límites de tiempo por día
- “Toques de queda” digitales nocturnos
- Restricciones a funciones consideradas adictivas
Australia ya aplicó una prohibición para menores de 16, y varios países europeos analizan regulaciones similares. La ministra británica de Tecnología, Liz Kendall, fue categórica: “La pregunta no es si vamos a actuar, sino cómo”.
Familias probando límites: qué pasa cuando se corta el acceso
Cientos de familias británicas participan en pruebas piloto con:
- Bloqueos de redes sociales.
- Horarios restringidos.
- Límites de uso en apps.
Los estudios buscan medir el impacto en:
- Sueño.
- Convivencia familiar.
- Concentración.
- Sesempeño escolar.
Los resultados preliminares muestran mejoras en descanso y conducta, aunque no todos los jóvenes están de acuerdo con las restricciones.
Por qué los médicos comparan redes sociales con fumar
No se trata de una metáfora exagerada: los especialistas señalan que, igual que el tabaco en su momento, las redes sociales:
- Generan dependencia.
- Tienen efectos acumulativos.
- Afectan el desarrollo neurológico.
- Están diseñadas para maximizar el uso.
- Requieren regulación estatal para proteger a menores.
El mensaje es claro: la salud de niños y adolescentes está en juego.
Proteger a los jóvenes es urgente
Las redes sociales forman parte de la vida moderna, pero su uso sin control puede tener consecuencias graves. Los médicos piden reglas claras, supervisión adulta y políticas públicas que cuiden a quienes son más vulnerables.
La conversación recién empieza, pero el consenso médico ya es fuerte: la salud digital es parte de la salud y bienestar integral.