Redes sociales tan dañinas como fumar: la advertencia de médicos británicos sobre niños y adolescentes

niños con celulares y redes sociales Las redes sociales forman parte de la vida moderna de niños, niñas y adolescentes, pero su uso sin control puede tener consecuencias graves. Foto: archivo Diario UNO

Los problemas detectados incluyen:

Lesiones físicas por imitar desafíos peligrosos.

Exposición a violencia o pornografía extrema.

Ansiedad, trauma y alteraciones del sueño.

Aislamiento social y cambios de conducta.

Impacto en el rendimiento escolar.

Para los especialistas, el patrón es claro: el uso excesivo y sin supervisión está generando riesgos que antes no existían.

El debate global: ¿hay que restringir las redes sociales a menores?

El Reino Unido evalúa medidas fuertes:

Prohibición total para menores de 16 años

Límites de tiempo por día

“Toques de queda” digitales nocturnos

Restricciones a funciones consideradas adictivas

Australia ya aplicó una prohibición para menores de 16, y varios países europeos analizan regulaciones similares. La ministra británica de Tecnología, Liz Kendall, fue categórica: “La pregunta no es si vamos a actuar, sino cómo”.

Familias probando límites: qué pasa cuando se corta el acceso

Cientos de familias británicas participan en pruebas piloto con:

Bloqueos de redes sociales.

Horarios restringidos.

Límites de uso en apps.

Los estudios buscan medir el impacto en:

Sueño.

Convivencia familiar.

Concentración.

Sesempeño escolar.

Los resultados preliminares muestran mejoras en descanso y conducta, aunque no todos los jóvenes están de acuerdo con las restricciones.

Por qué los médicos comparan redes sociales con fumar

No se trata de una metáfora exagerada: los especialistas señalan que, igual que el tabaco en su momento, las redes sociales:

Generan dependencia.

Tienen efectos acumulativos.

Afectan el desarrollo neurológico.

Están diseñadas para maximizar el uso.

Requieren regulación estatal para proteger a menores.

El mensaje es claro: la salud de niños y adolescentes está en juego.

celulares niños La salud de niños y adolescentes está en juego. En países como Australia, ya están prohibidas para menores de 16 años.

Proteger a los jóvenes es urgente

Las redes sociales forman parte de la vida moderna, pero su uso sin control puede tener consecuencias graves. Los médicos piden reglas claras, supervisión adulta y políticas públicas que cuiden a quienes son más vulnerables.

La conversación recién empieza, pero el consenso médico ya es fuerte: la salud digital es parte de la salud y bienestar integral.