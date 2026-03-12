Redes sociales y adicciones: por qué cada vez más adultos sienten que no pueden dejar el celular

El desplazamiento infinito del contenido, los videos cortos que activan la liberación de dopamina y la validación social que generan los “me gusta” crean un sistema difícil de resistir. A esto se suman otros elementos que también capturan la atención, como noticias alarmantes o discusiones en línea.

uso redes sociales.jpg Uso del celular y redes sociales durante el scroll infinito.

Cuándo el uso de redes sociales se vuelve problemático

La psiquiatra Anna Lembke, especialista en medicina de adicciones en la Stanford University School of Medicine, define la adicción como el uso compulsivo de una sustancia o comportamiento a pesar de que genera daño personal o social, informa AP News.

Según la especialista, uno de los factores que vuelve tan atractivas a las redes sociales es su acceso permanente, ilimitado y sin fricciones: están disponibles las 24 horas y en cualquier lugar.

Sin embargo, algunos investigadores sostienen que para hablar de adicción deben existir síntomas claros, como impulsos incontrolables o síntomas de abstinencia. Por ahora, el uso problemático de redes sociales no está reconocido oficialmente como un trastorno en el manual diagnóstico de psiquiatría.

Aun así, varios expertos coinciden en que el uso excesivo puede afectar la salud mental y la vida cotidiana.

La psiquiatra Laurel Williams, profesora del Baylor College of Medicine, sugiere prestar atención a una señal clave: cómo se siente la persona después de usar redes sociales.

Si el uso provoca cansancio, ansiedad, tristeza o enojo, o si la persona empieza a descuidar el trabajo, las relaciones o sus hobbies, puede tratarse de un uso problemático.

Estrategias simples para reducir el uso de redes sociales

Los expertos sugieren que pequeños cambios pueden ayudar a reducir el tiempo frente a la pantalla.

Algunas estrategias incluyen:

Desactivar notificaciones.

Mover las aplicaciones a otra pantalla del celular.

Evitar llevar el teléfono al dormitorio.

Establecer límites de tiempo para usar ciertas apps.

Psicología del comportamiento tu foto de perfil en redes sociales revela aspectos ocultos de tu carácter.jpg Algunas estrategias incluyen desactivar notificaciones, para pasar menos tiempo en la pantalla del celular.

Los dispositivos modernos también incluyen herramientas de control digital. Por ejemplo, los teléfonos de Apple y los sistemas Android permiten configurar límites diarios de uso o bloquear aplicaciones durante ciertos horarios.

Otra estrategia curiosa consiste en activar el modo de pantalla en escala de grises, lo que reduce los estímulos visuales y puede disminuir el impulso de revisar el teléfono constantemente.

Cuando la tecnología revela problemas más profundos

En algunos casos, el uso compulsivo de redes sociales puede estar relacionado con estrés, ansiedad, soledad o baja autoestima. Por eso, los especialistas recomiendan observar el contexto emocional en el que ocurre el uso excesivo.

Más allá de los debates sobre si se trata o no de una adicción formal, los investigadores coinciden en algo: la relación con la tecnología está cambiando profundamente la forma en que las personas se informan, se relacionan y utilizan su tiempo.

Las redes sociales transformaron la comunicación global en apenas una década. Pero la misma tecnología que conecta a millones de personas también plantea nuevas preguntas sobre el equilibrio entre bienestar digital, atención y salud mental.