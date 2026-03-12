Finde o fin de: la RAE aclaró cuál es la forma correcta para abreviar fin de semana

Para referirnos a él empleamos un conjunto de tres palabras que actúan como un sustantivo: fin de semana o fines de semana, en su plural. Correctamente se debe es escribir finde.

Esto exhaspera al hablante que, en su uso coloquial, tiende a acortar y expresar finde. Es lo conocido como economía del lenguaje. Y aquí surge la duda: ¿se debe de escribir en una sola palabra (finde) o en dos (fin de), tal y como viene de origen?

Lo correcto es escribirla en una sola palabra ya que los acortamientos de expresiones compuestas de varias palabras, propios de la lengua coloquial, se escriben en una sola palabra. Y como finde tenemos también porfa (de por favor) o simpa (de sin pagar).

La razón es simple: cuando se acortan expresiones pluriverbales muy frecuentes en el habla coloquial, lo habitual y lo normativo es que pasen a escribirse como un término único.

Este proceso es similar al de otros recortes informales que ya se usan con naturalidad, como porfa para por favor. En todos los casos, la abreviatura se convierte en una palabra independiente con significado propio.

rae3

Aunque muchas personas escriben fin de, esta forma no es el acortamiento reconocido por la RAE. Se considera simplemente una omisión del sustantivo semana, pero no una abreviación lexicalizada.

En otras palabras, decir o escribir fin de no es incorrecto en contextos informales, pero no es la abreviación del término según la norma académica.

Fuente: eldebate.com