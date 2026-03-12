Azul, la Reina Nacional de la Vendimia, volvió a San Rafael y una multitud la aclamó en las calles

azul antolinez recorrido san rafael 2 La reina Nacional de la Vendimia recorrió las calles del centro de San Rafael en el carro vendimial que la acompañó en la Vía Blanca y el Carrusel. Gentileza municipio de San Rafael

Una caravana que arrancó en el barrio de la reina de la Vendimia

La caravana comenzó cerca de las 20 en la zona este de la ciudad, en la conocida Rotonda de la Copa. El punto de partida no fue elegido al azar: la familia de Azul vive en el barrio Pueblo Diamante y querían que el recorrido pasara por esa zona.

Desde allí, la reina subió al mismo carro de la Vendimia con el que participó en la Vía Blanca y el Carrusel. A su lado estuvo la virreina nacional, Agustina Giacomelli, representante de Tunuyán. También acompañaron la corte vendimial, músicos en vivo y un amplio operativo con bomberos y móviles policiales.

El recorrido avanzó prácticamente a paso de hombre. Las calles del centro sanrafaelino estaban llenas de vecinos que se acercaron para saludarla, sacarse fotos y acompañar el regreso de la corona al departamento.

Durante el trayecto, la reina se dirigió al público que la esperaba en distintos puntos del recorrido. “Les agradezco el acompañamiento, juntos trajimos de nuevo la corona a San Rafael después de 28 años”, dijo desde el carro vendimial.

Entre los momentos más esperados del recorrido estaba el paso por el barrio Pueblo Diamante. Allí vive la familia de Azul y también está la cancha de Huracán de San Rafael, club del que la reina es hincha, al igual que gran parte de su familia.

Ese fue uno de los lugares donde la caravana tuvo una recepción más ruidosa, con vecinos y simpatizantes que salieron a saludarla mientras el carro avanzaba lentamente entre aplausos y banderas.

Música, festejo y brindis con las reinas de mandato cumplido

azul antolinez recorrido san rafael 3 Vecinos y vecinas de San Rafael salieron a las calles a recibir a su reina de la Vendimia, Azul Antolínez. Gentileza municipio de San Rafael

El recorrido terminará en la Rotonda del Mapa, donde se montó un escenario para el acto central del recibimiento. Allí está previsto un cuadro musical durante el cual se proyectará un video con la línea de tiempo que llevó a Azul Antolínez al trono vendimial.

El material repasa su camino desde la elección como representante de El Nihuil, pasando por la Vendimia Federal y la Vendimia de San Rafael, hasta su consagración como Reina Nacional de la Vendimia 2026.

Luego se presentarán algunos cuadros artísticos de la última fiesta departamental, “Vendimia de los Sueños”.

El cierre será con un brindis del que participarán las reinas nacionales de mandato cumplido. Con la coronación de Azul Antolínez, San Rafael suma ahora diez reinas nacionales en la historia vendimial: Irene Roldán (1941), Hebe Magrini (1948), Nilda Eraso (1958), Clementina Herrera (1959), Isabel Golbano (1961), Teresa Wachowicz (1964), Josefina Izquierdo (1981), Marcela Perdigués (1982), Cecilia Fornara (1998) y la actual soberana.