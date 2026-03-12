La inflación de febrero bajó a 2,5% en Mendoza mientras que a nivel nacional llegó a 2,9%

Vivienda y Servicios Básicos, por la suba de tarifas ante el nuevo régimen de quita de subsidios, con 7,8%, traccionó por lejos la variación general de precios. También Alimentos y Bebidas (3,7%) hicieron su aporte al índice, con el que el primer bimestre acumuló 5,5% y determinó una inflación interanual que se mantiene en 32,4%.

Según las estadísticas oficiales, el año había arrancado con un valor alto aunque la inflación de enero en Mendoza, de 3%, superó por poco a la del resto del país.