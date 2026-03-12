La inflación de febrero bajó a 2,5% en Mendoza mientras que a nivel nacional llegó a 2,9%

En febrero la inflación cedió un poco respecto de enero, lo que puede ser una buena noticia si se intenta ver el vaso medio lleno e una economía que no repunta. Así lo reflejó el IPC (Índice de Precios al Consumidor) que para la Dirección de Estadísticas Económicas llegó a 2,5% en Mendoza, y la medición de INDEC situó en 2,9% a nivel nacional.
Vivienda y Servicios Básicos, por la suba de tarifas ante el nuevo régimen de quita de subsidios, con 7,8%, traccionó por lejos la variación general de precios. También Alimentos y Bebidas (3,7%) hicieron su aporte al índice, con el que el primer bimestre acumuló 5,5% y determinó una inflación interanual que se mantiene en 32,4%.
Según las estadísticas oficiales, el año había arrancado con un valor alto aunque la inflación de enero en Mendoza, de 3%, superó por poco a la del resto del país.
Así, el dato de febrero representa el más bajo de los últimos 4 meses. En octubre, con 2,4% mensual, la tendencia inició su curva ascendente hasta el quiebre del mes pasado.
