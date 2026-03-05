Inicio Previsional ANSES
Aumento del 2,88%: cómo queda la Asignación por Hijo con discapacidad según ANSES

ANSES dio a conocer los montos de SUAF para marzo de 2026 tras el aumento por inflación. A cuánto se fue la Asignación por Hijo con discapacidad

Marcos Barrera
Los montos del programa SUAF de ANSES, entre ellos la Asignación por Hijo con discapacidad, van a recibir un nuevo aumento por inflación en marzo de 2026.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los montos del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) para marzo de 2026. Los beneficiarios saben que van a recibir un aumento del 2,88% producto de la inflación de enero. El lunes 9 comienzan los depósitos.

Mediante la nueva fórmula de movilidad (Decreto 274/24), los aumentos para los beneficiarios de ANSES son mensuales y toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás -inflación de enero-.

De esta manera, a través de su página oficial el organismo presidido por Fernando Bearzi oficializó lo que van a cobrar en el tercer mes del año los titulares de la Asignación por Hijo con discapacidad que pertenecen al programa SUAF.

ANSES SUAF aumento julio
El Sistema &Uacute;nico de Asignaciones Familiares (SUAF) de ANSES gestiona y abona asignaciones econ&oacute;micas a trabajadores en relaci&oacute;n de dependencia, monotributistas, jubilados y beneficiarios de la prestaci&oacute;n por desempleo.

ANSES: esto cobran los titulares de la Asignación por Hijo con discapacidad en marzo

En marzo de 2026, las asignaciones familiares reciben un aumento del 2,88% y los titulares de la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad pasa a $216.240 (en febrero fue de $210.186). En tanto que los beneficiarios de la Asignación Familiar por Hijo asciende a $66.414. El monto es por cada hijo y corresponde al primer rango de ingresos.

Por otro lado, la Asignación Universal por Hijo en marzo es de $132.814 y la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad pasa a $432.461. El monto es por cada hijo y corresponde al 100% del valore general de la AUH.

ANSES AUH y SUAF bono
Los montos, actualizados por inflaci&oacute;n (2,88% en marzo 2026), dependen del Ingreso del Grupo Familiar (IGF), con topes de hasta $5.445.190.&nbsp;

En limpio, así quedan las asignaciones familiares y universales en marzo de 2026:

  • Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $216.240
  • Asignación Familiar por Hijo: $66.414
  • Asignación Universal por Hijo (AUH): $132.814
  • Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $432.461

Los montos a pagar dependen del Ingreso del Grupo Familiar (IGF):

  • Tope máximo de Ingreso del Grupo Familiar (IGF): $5.445.190.
  • Tope máximo individual: $2.722.595.

ANSES confirmó el calendario de pago de las asignaciones familiares y universales

Fecha de pago de la Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo:

  • Documentos terminados en 0: a partir del lunes 9 de marzo de 2026
  • Documentos terminados en 1: a partir del martes 10 de marzo de 2026
  • Documentos terminados en 2: a partir del miércoles 11 de marzo de 2026
  • Documentos terminados en 3: a partir del jueves 12 de marzo de 2026
  • Documentos terminados en 4: a partir del viernes 13 de marzo de 2026
  • Documentos terminados en 5: a partir del lunes 16 de marzo de 2026
  • Documentos terminados en 6: a partir del martes 17 de marzo de 2026
  • Documentos terminados en 7: a partir del miércoles 18 de marzo de 2026
  • Documentos terminados en 8: a partir del jueves 19 de marzo de 2026
  • Documentos terminados en 9: a partir del viernes 20 de marzo de 2026

