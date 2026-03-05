Aumento del 2,88%: cómo queda la Asignación por Hijo con discapacidad según ANSES

ANSES SUAF aumento julio El Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) de ANSES gestiona y abona asignaciones económicas a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, jubilados y beneficiarios de la prestación por desempleo.

ANSES: esto cobran los titulares de la Asignación por Hijo con discapacidad en marzo

En marzo de 2026, las asignaciones familiares reciben un aumento del 2,88% y los titulares de la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad pasa a $216.240 (en febrero fue de $210.186). En tanto que los beneficiarios de la Asignación Familiar por Hijo asciende a $66.414. El monto es por cada hijo y corresponde al primer rango de ingresos.

Por otro lado, la Asignación Universal por Hijo en marzo es de $132.814 y la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad pasa a $432.461. El monto es por cada hijo y corresponde al 100% del valore general de la AUH.

ANSES AUH y SUAF bono Los montos, actualizados por inflación (2,88% en marzo 2026), dependen del Ingreso del Grupo Familiar (IGF), con topes de hasta $5.445.190.

En limpio, así quedan las asignaciones familiares y universales en marzo de 2026:

Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad: $216.240

Asignación Familiar por Hijo: $66.414

Asignación Universal por Hijo (AUH): $132.814

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $432.461

Los montos a pagar dependen del Ingreso del Grupo Familiar (IGF):

Tope máximo de Ingreso del Grupo Familiar (IGF): $5.445.190.

Tope máximo individual: $2.722.595.

ANSES confirmó el calendario de pago de las asignaciones familiares y universales

Fecha de pago de la Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo: