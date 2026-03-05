ANSES detalló las fechas de pago para pensionados en marzo

Jubilados, pensionados y demás asignaciones sociales tienen toda la información confirmada para marzo, sobre lo que es el nuevo pago de haberes de ANSES. En el caso de quienes perciben pensiones, no solo se anunció el monto a cobrar con el aumento, sino que además se detallaron las fechas en las que se acreditará su mensualidad y un interesante refuerzo.
ANSES dio a conocer que los pensionados cobrarán en marzo, sus haberes con un aumento del 2.88% y un refuerzo económico de 70 mil pesos. Este grupo será de los primeros en comenzar a cobrar su mensualidad, comenzando el próximo lunes 9 de marzo, y según la terminación del DNI, se estirará hasta el 20 de marzo.
Cuánto cobrarán los pensionados en marzo: esto dice ANSES
Para el mes de marzo, el aumento oficial de ANSES se fijó en un 2,88%, cifra que responde directamente a la medición de la inflación de enero de 2026. Este mecanismo de ajuste mensual asegura que los haberes de jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones no pierdan terreno frente a la suba de precios generalizada. Esta metodología se gestionó durante el gobierno de Javier Milei, dejando de lado el incremento cada 3 meses.
Con la aplicación de este incremento, los montos que pagará a ANSES a los pensionados en marzo muestran un cambio significativo. Para los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el haber se posiciona en $106.251,20, equivalente al 80% de una jubilación mínima. Por su parte, las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y por Vejez se sitúan en $92.969,80, mientras que las madres de siete hijos o más pasan a percibir un básico de $132.814
Para complementar el ajuste por movilidad, el Gobierno Nacional oficializó la entrega de un bono de 70 mil pesos destinado a reforzar el poder adquisitivo de quienes perciben los haberes más bajos de ANSES. Este refuerzo previsional se liquidará de forma automática junto con el haber mensual de marzo y está dirigido específicamente a los jubilados y pensionados que cobran la mínima.
ANSES: calendario de pago confirmado para pensionados en marzo
A pesar de la presencia de un feriado durante el mes de marzo, ANSES confirmó que el cobro de los pensionados no se verá afectado en lo que respecta a días que componen el calendario de acreditación.
Las fechas elegidas por ANSES para el pago de pensionados, que se regirá por terminación de DNI, serán las siguientes:
- DNI terminados en 0 y 1 a partir del lunes 9 de marzo
- DNI terminados en 2 y 3 a partir del martes 10 de marzo
- DNI terminados en 4 y 5 a partir del miércoles 11 de marzo
- DNI terminados en 6 y 7 a partir del jueves 12 de marzo
- DNI terminados en 8 y 9 a partir del viernes 13 de marzo