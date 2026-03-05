ANSES detalló las fechas de pago para pensionados en marzo

Con la aplicación de este incremento, los montos que pagará a ANSES a los pensionados en marzo muestran un cambio significativo. Para los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el haber se posiciona en $106.251,20, equivalente al 80% de una jubilación mínima. Por su parte, las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y por Vejez se sitúan en $92.969,80, mientras que las madres de siete hijos o más pasan a percibir un básico de $132.814

Para complementar el ajuste por movilidad, el Gobierno Nacional oficializó la entrega de un bono de 70 mil pesos destinado a reforzar el poder adquisitivo de quienes perciben los haberes más bajos de ANSES. Este refuerzo previsional se liquidará de forma automática junto con el haber mensual de marzo y está dirigido específicamente a los jubilados y pensionados que cobran la mínima.

ANSES: calendario de pago confirmado para pensionados en marzo

A pesar de la presencia de un feriado durante el mes de marzo, ANSES confirmó que el cobro de los pensionados no se verá afectado en lo que respecta a días que componen el calendario de acreditación.

Las fechas elegidas por ANSES para el pago de pensionados, que se regirá por terminación de DNI, serán las siguientes: