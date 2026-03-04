ANSES anunció un nuevo bono para jubilados: de cuánto es y quién lo cobra

La Resolución 349/2025 de ANSES, publicada a finales del 2025, oficializa el calendario de pagos para todo el año 2026. En el mismo se observa que el lunes 23 de marzo se les depositaba a los beneficiarios de la máxima con documentos terminados en 0 y 1.

Sin embargo, por decisión del gobierno de Milei, el lunes 23 no habrá pagos y los que debían cobrar esa jornada se les adelanta para el viernes 20, coincidiendo con los los últimos jubilados y pensionados que cobran la mínima.

ANSES-calendario-de-pagos-quienes-cobran-1

El calendario de feriados del gobierno nacional indica que el lunes 23 de marzo es una jornada no laborable con fines turísticos y el martes 24, feriado por el "Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia". Este afecta al calendario de ANSES.

De esta manera, las fechas de pago de ANSES para jubilados quedan de la siguiente manera:

ANSES: fechas de pago de jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo en marzo 2026

Documentos terminados en 0: a partir del lunes 9 de marzo de 2026

Documentos terminados en 1: a partir del martes 10 de marzo de 2026

Documentos terminados en 2: a partir del miércoles 11 de marzo de 2026

Documentos terminados en 3: a partir del jueves 12 de marzo de 2026

Documentos terminados en 4: a partir del viernes 13 de marzo de 2026

Documentos terminados en 5: a partir del lunes 16 de marzo de 2026

Documentos terminados en 6: a partir del martes 17 de marzo de 2026

Documentos terminados en 7: a partir del miércoles 18 de marzo de 2026

Documentos terminados en 8: a partir del jueves 19 de marzo de 2026

Documentos terminados en 9: a partir del viernes 20 de marzo de 2026

ANSES: fechas de pago de jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo en marzo 2026

Documentos terminados en 0 y 1: a partir del viernes 20 de marzo de 2026

Documentos terminados en 2 y 3: a partir del miércoles 25 de marzo de 2026

Documentos terminados en 4 y 5: a partir del jueves 26 de marzo de 2026

Documentos terminados en 6 y 7: a partir del viernes 27 de marzo de 2026

Documentos terminados en 8 y 9: a partir del lunes 30 de marzo de 2026

ANSES-calendario-de-pagos-quienes-cobran-2

ANSES paga un nuevo bono para jubilados en marzo

Los jubilados que cobran la mínima y los pensionados, recibirán nuevamente un bono extra que refuerce sus haberes de ANSES. Se trata de la ayuda económica que el gobierno de Javier Milei paga desde el 2023 a quienes menos cobran, pero ahora fue renovado para el mes de marzo.

Se trata de un refuerzo de 70 mil pesos, que se paga en la misma fecha que los haberes de ANSES de los jubilados y pensionados alcanzados por la medida.

El bono se suma al aumento del 2.88% que ANSES le pagará a cada una de las prestaciones que maneja. Gracias a él, los montos que cobrarán los jubilados en marzo serán los siguientes: