Aún no abrieron las inscripciones de las Becas Progresar 2026: la recomendación para los interesados

Todavía no se abrieron las inscripciones de las Becas Progresar 2026

Si bien el Ministerio de Capital Humano aún no confirmó la fecha oficial de la apertura de las inscripciones a las Becas Progresar 2026, se espera que la habilitación se den en los próximos días. Habitualmente, el programa cuenta con dos convocatorias anuales: la primera entre marzo y abril y la segunda, entre agosto y septiembre.

En la web oficial del Progresar (argentina.gob.ar/educacion/progresar) todavía no se puede avanzar en los pasos de alta al programa y el mensaje que aparece es el siguiente: "La inscripción todavía no ha comenzado".

El Ministerio de Capital Humano todavía no abrió la postulación al programa.

Por otro lado, es importante aclarar que la registración para las Becas Progresar 2026 estará a cargo de la Secretaría de Educación, que depende del Ministerio de Capital Humano. Es decir, no es un trámite gestionado por ANSES, contrariamente a lo informado en algunas publicaciones.

La misma se llevará a cabo mediante la plataforma Mi Argentina, por eso se recomienda a los estudiantes interesados verificar con anticipación su acceso.

Becas Progresar 2026: tipos de líneas educativas

Tal como indica la página de ANSES, para el 2026 la Secretaría de Educación amplía a cuatro las líneas de las Becas Progresar y algunos modifican su nombre para una mejor claridad de los estudiantes interesados:

Finalización de la educación obligatoria (Progresar nivel obligatorio)

(Progresar nivel obligatorio) Fomento de la Educación Superior (Progresar nivel superior)

(Progresar nivel superior) Progresar Enfermería (Progresar nivel superior)

(Progresar nivel superior) Progresar Trabajo

Requisitos para las Becas Progresar

Requisitos para el Progresar nivel obligatorio

Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con residencia legal de 2 años en el país y contar DNI.

Tener entre 16 y 24 años de edad cumplidos al momento del cierre de la convocatoria.

La suma de los ingresos del estudiante y su grupo familiar no debe ser superior a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), excepto que los jóvenes solicitantes sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez otorgada en el marco del artículo 9 de la Ley 13478.

Cumplir con la condición de alumno regular.

Participar en actividades complementarias determinadas por el programa.

Cumplir con las condiciones académicas establecidas en el Reglamento Progresar.

Contar con el esquema de vacunación completo o en curso según grupo de edad.

Requisitos para el Progresar nivel superior

Ser argentino nativo o naturalizado, o extranjeros con residencia legal de al menos 5 años en el país, con DNI.

Estudiantes ingresantes: entre 17 y 24 años de edad.

Estudiantes avanzados: hasta 30 años.

Estudiantes de enfermería: sin límite de edad.

La suma de los ingresos del estudiante y los de su grupo familiar no debe ser superior a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), excepto que los jóvenes solicitantes sean titulares de una pensión no contributiva por invalidez otorgada en el marco del artículo 9 de la Ley 13478.

Ser egresado del nivel medio y no adeudar materias al momento de la inscripción.

Ingresar o estar cursando estudios en Universidades nacionales o provinciales, Institutos universitarios nacionales o Institutos de educación técnica superior, Institutos de formación técnica y de formación docente de gestión estatal. Existen excepciones para instituciones de gestión privada y estudiantes de enfermería contempladas en el Reglamento Progresar.

Cumplir con las condiciones académicas establecidas en el Reglamento Progresar.

Contar con esquema de vacunación completo o en curso según grupo de edad.

Participar en las actividades complementarias que el programa determine.

Requisitos para el Progresar Trabajo