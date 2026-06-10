Para ir armando planes: fechas confirmadas de las vacaciones de invierno provincia por provincia

Este es el calendario completo de las vacaciones de invierno 2026

Se supo que las primeras provincias en comenzar las vacaciones de invierno 2026 en Argentina serán Mendoza, Córdoba, San Juan, Entre Ríos, Santa Fe y San Luis. Será entre el 6 y el 17 de julio.

En tanto, el segundo grupo comenzará las vacaciones una semana después, entre el 13 y el 24 de julio. A saber: Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

vacaciones de invierno 1.jpg Y si no se puede viajar, las vacaciones de invierno se disfrutan en casa con los más chicos. Imagen ilustrativa.

Por último, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires comenzarán más tarde el receso invernal. Del 20 al 31 de julio: Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires (CABA), junto a Chaco y Santiago del Estero.

Vacaciones de invierno 2026: por qué no son iguales en toda Argentina

Las fechas son distintas porque cada provincia tiene el poder de definir su propio calendario escolar, siempre respetando los días mínimos de clase establecidos a nivel nacional.

Para 2026, las jurisdicciones acordaron garantizar al menos 190 días efectivos de clases, por lo que la organización de los recesos y del ciclo lectivo se adapta a las necesidades de cada provincia.

Por otra parte, las diferencias climáticas también influyen en la distribución de las vacaciones de invierno.