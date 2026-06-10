¿Ganas de meter un viajecito? ¿O de descansar en casa sin obligaciones y sin alarmas? Bueno, tomá nota porque se conoció el calendario de las vacaciones de invierno 2026 con fechas confirmadas en toda la Argentina. Un punto clave: el receso escolar se hará de manera escalonada durante julio y se extenderá a lo largo de tres semanas.
Para ir armando planes: fechas confirmadas de las vacaciones de invierno provincia por provincia
Llegan las vacaciones de invierno y muchos aprovechan para viajar. O solo para descansar, que ya es bastante. El panorama en todo el país
En ese marco, a menos de un mes del inicio del descanso de mitad de 2026, son muchos los que comienzan a pensar en visitar amigos, familiares o simplemente emprender un viajecito para desconectar. Y si no alcanza el dinero, que el parate sirva para descansar y recargar energías de cara a lo que queda del año.
Con inicio entre el 6 y el 20 de julio, las fechas para las vacaciones de invierno 2026 quedaron distribuidas en tres grandes grupos de provincias.
Este es el calendario completo de las vacaciones de invierno 2026
Se supo que las primeras provincias en comenzar las vacaciones de invierno 2026 en Argentina serán Mendoza, Córdoba, San Juan, Entre Ríos, Santa Fe y San Luis. Será entre el 6 y el 17 de julio.
En tanto, el segundo grupo comenzará las vacaciones una semana después, entre el 13 y el 24 de julio. A saber: Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.
Por último, la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires comenzarán más tarde el receso invernal. Del 20 al 31 de julio: Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires (CABA), junto a Chaco y Santiago del Estero.
Vacaciones de invierno 2026: por qué no son iguales en toda Argentina
Las fechas son distintas porque cada provincia tiene el poder de definir su propio calendario escolar, siempre respetando los días mínimos de clase establecidos a nivel nacional.
Para 2026, las jurisdicciones acordaron garantizar al menos 190 días efectivos de clases, por lo que la organización de los recesos y del ciclo lectivo se adapta a las necesidades de cada provincia.
Por otra parte, las diferencias climáticas también influyen en la distribución de las vacaciones de invierno.