El Ministerio de Capital Humano oficializó los requisitos que deben cumplir los nuevos aspirantes y renovantes de las Becas Manuel Belgrano 2026. Además, dio a conocer el período de inscripción para este año. El programa otorgará 12 cuotas liquidadas por ANSES y el monto sigue siendo el mismo que el año pasado.
Becas Manuel Belgrano 2026: requisitos y fechas de inscripción para nuevos aspirantes y renovantes
El Ministerio de Capital Humano dio a conocer los requisitos para los nuevos aspirantes y renovantes de las Becas Manuel Belgrano 2026. Período de inscripción
De esta manera el gobierno nacional ratificó la continuidad de las Becas Manuel Belgrano, un programa que buscar garantizar el acceso, la permanencia y el egreso en carreras estratégicas para el desarrollo productivo y científico del país.
Mediante la Resolución 114/2026, publicado en el Boletín Oficial, se formalizó que la gestión académica del Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano dependerá de la Subsecretaría de Políticas Universitarias.
Becas Manuel Belgrano 2026: fechas de inscripción
Las Becas Manuel Belgrano, que busca acompañar a los jóvenes en sus estudios de pregrado y grado, detalló las fechas de inscripción 2026:
- Renovantes: desde el 2 al 20 de marzo.
- Nuevos Inscriptos: desde el 16 de marzo al 3 de abril.
Estas becas están dirigidas a los estudiantes que cumplan con los siguientes puntos:
- Sean argentinos nativos o naturalizados con DNI.
- Tengan entre 17 (diecisiete) y 25 (veinticinco) años de edad, si se postula como estudiante ingresante o hasta 30 (treinta) años de edad en caso de los estudiantes avanzados. Quedan exceptuados de este requisito los postulantes certificados como Grupos Priorizados.
Las Becas Manuel Belgrano tienen una duración de 12 meses, pueden renovarse cada año hasta un máximo de 3 años en las carreras de pregrado y de 5 años en las carreras de grado. El monto mensual de la misma es de $81.685.
Requisitos académicos para acceder a las Becas Manuel Belgrano
Los estudiantes que se postulen como nuevos inscriptos para las Becas Manuel Belgrano:
- Deben cursar o ingresar a cursar estudios en una carrera de grado o pregrado, habilitada en Programa.
- Los estudiantes avanzados deberán haber aprobado, como mínimo, DOS (2) materias cuatrimestrales o UNA (1) materia de régimen anual en el ciclo lectivo previo a la Convocatoria.
- Los becarios que apliquen como renovantes serán evaluados según los requisitos de avance en su carrera: para su primera renovación, deberán haber aprobado, durante el año académico inmediato anterior, al menos, el cincuenta por ciento (50%) de las materias según su Plan de Estudios.
- Para la segunda renovación y subsiguientes, deberán haber aprobado, durante el año académico inmediato anterior, al menos, el SESENTA Y SIETE POR CIENTO (67%) de las materias según su Plan de Estudios.
Para ampliar esta información y conocer los cálculos específicos debés leer el Reglamento y las Bases y Condiciones 2026.
Publicación de resultados
- Si te postulaste a la renovación de tu beca: podrás ver tu resultado a fines de marzo.
- Si realizaste una nueva inscripción: podrás ver tu resultado en mayo.
- Informaremos de forma individual en el apartado "Mi beca", dentro de la opción "Estado de mi solicitud".