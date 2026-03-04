Becas Manuel Belgrano 2026: requisitos y fechas de inscripción para nuevos aspirantes y renovantes

Becas-Manuel-Belgrano2.jpg Las Becas Manuel Belgrano promueven el acceso, la permanencia y la finalización de estudios de pregrado y grado en áreas claves para el desarrollo del país.

Becas Manuel Belgrano 2026: fechas de inscripción

Las Becas Manuel Belgrano, que busca acompañar a los jóvenes en sus estudios de pregrado y grado, detalló las fechas de inscripción 2026:

Renovantes : desde el 2 al 20 de marzo .

: desde el . Nuevos Inscriptos: desde el 16 de marzo al 3 de abril.

Estas becas están dirigidas a los estudiantes que cumplan con los siguientes puntos:

Sean argentinos nativos o naturalizados con DNI.

Tengan entre 17 (diecisiete) y 25 (veinticinco) años de edad, si se postula como estudiante ingresante o hasta 30 (treinta) años de edad en caso de los estudiantes avanzados. Quedan exceptuados de este requisito los postulantes certificados como Grupos Priorizados.

El Ministerio de Capital Humano dio a conocer una importantísima noticia para los aspirantes a recibir las Becas Manuel Belgrano 2026.

Las Becas Manuel Belgrano tienen una duración de 12 meses, pueden renovarse cada año hasta un máximo de 3 años en las carreras de pregrado y de 5 años en las carreras de grado. El monto mensual de la misma es de $81.685.

Requisitos académicos para acceder a las Becas Manuel Belgrano

Los estudiantes que se postulen como nuevos inscriptos para las Becas Manuel Belgrano:

Deben cursar o ingresar a cursar estudios en una carrera de grado o pregrado, habilitada en Programa.

a cursar estudios en una carrera de grado o pregrado, habilitada en Programa. Los estudiantes avanzados deberán haber aprobado, como mínimo, DOS (2) materias cuatrimestrales o UNA (1) materia de régimen anual en el ciclo lectivo previo a la Convocatoria.

deberán haber aprobado, como mínimo, DOS (2) materias cuatrimestrales o UNA (1) materia de régimen anual en el ciclo lectivo previo a la Convocatoria. Los becarios que apliquen como renovantes serán evaluados según los requisitos de avance en su carrera: para su primera renovación , deberán haber aprobado, durante el año académico inmediato anterior, al menos, el cincuenta por ciento (50%) de las materias según su Plan de Estudios.

que apliquen como serán evaluados según los requisitos de avance en su carrera: para su , deberán haber aprobado, durante el año académico inmediato anterior, al menos, el de las materias según su Plan de Estudios. Para la segunda renovación y subsiguientes, deberán haber aprobado, durante el año académico inmediato anterior, al menos, el SESENTA Y SIETE POR CIENTO (67%) de las materias según su Plan de Estudios.

Para ampliar esta información y conocer los cálculos específicos debés leer el Reglamento y las Bases y Condiciones 2026.

Publicación de resultados