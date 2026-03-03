Un joven de 30 años hackeó a Aerolíneas Argentinas y viajó por todo el mundo

En el último año y medio visitó Dubai, Roma, Madrid, Punta Cana, entre otros destinos internacionales. Entre diciembre de 2023 y enero de 2025 emitió 65 tickets de vuelo, para él y para terceros, en Aerolíneas Argentinas.

Veltri fue sorprendido por una brigada del Departamento Unidad Investigativa contra la Corrupción de la Policía Federal Argentina que irrumpió en su departamento de Pedro Elizalde al 400, en Ciudadela, partido de Tres de Febrero.

Lo estaban buscando por reiteradas estafas a Aerolíneas Argentinas por un monto cercano a 500 mil dólares. El modus operandi consistió en adquirir millones de millas y canjearlas por pasajes a varios destinos turísticos internacionales durante los últimos años.

“Era una vulnerabilidad del sistema de seguridad informática en la página de Aerolíneas Plus. Alteraban datos y parámetros y podían modificar el precio de los boletos o la cantidad de millas”, dijo una fuente de la investigación.

A Veltri se lo acusó de adquirir de manera fraudulenta 16.595.000 millas, por tan solo 205.680 pesos. “Es la mayor cantidad de millas adquiridas”, completó la fuente.

Esto habría generado a la aerolínea un perjuicio estimado en aproximadamente 493.800 dólares. Se investiga a más de 50 personas vinculadas a movimientos similares.

La compañía adoptó medidas de manera inmediata: anuló transacciones fraudulentas, bloqueó las cuentas, invalidó los pasajes emitidos y colocó a los titulares de esas cuentas en la WatchList, es decir, un listado de pasajeros no habilitados para volar.

A fines del 2025 se presentó la denuncia ante la fiscalía especializada en cibercrimen (Ufeci), que judicializó el caso.

hacker1

El fiscal federal Guillermo Marijuan, a cargo de la causa, no descarta estar en presencia de otros delitos como el lavado de dinero. El expediente tramita ante el Juzgado Federal N° 9 del juez Sebastián Casanello, quien lo indagó por la tarde.

El acusado se negó a declarar. Seguirá detenido por "defraudación a la Administración Pública" y "defraudación genérica mediante manipulación de sistema informático", entre otros delitos que se le podrían endilgar.

En el allanamiento la Policía secuestró dos notebooks, dos celulares y dos discos rígidos externos, además de documentación, que será analizada por la Justicia.

Quién es el joven hacker que estafó a Aerolíneas Argentinas

Juan Ignacio Veltri tiene un homónimo que es influencer, a quien se lo señaló en un primer momento como el acusado de la millonaria estafa. Lejos de ser Youtuber, al Veltri detenido también lo vinculaba el mundo virtual.

hacker3

En su perfil de Facebook, el acusado publicó varias fotos en las que mezcla su trabajo con tiempo de ocio. Dentro de un jacuzzi o cenando en Puerto Madero. O brindando una conferencia o con sus compañeros de trabajo.

“Perseveras y triunfarás”, es uno de los mensajes que acompañan una foto de él.

En su Instagram las publicaciones son más recientes. En escasos cinco posteos hay fotos de él en Dubai, vestido como un jeque árabe; en Punta Cana, República Dominicana; en Cancún, la costa de México y en Bariloche, al sur de la Argentina.

No faltan las fotos en París, con la Torre Eiffel o el Museo de Louvre de fondo; en una playa en Miami o arriba de un yate disfrutando de un trago o haciendo wakeskate.

