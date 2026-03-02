Inicio Sociedad Joven
Le reventó la tarjeta

A una joven de 13 años le dieron la extensión de la tarjeta pero su primer gasto fue exorbitante

Un hombre compartió el ticket del primer gasto de la extensión de la tarjeta de crédito que le autorizó a su hija de 13 años

Pablo González
Por Pablo González [email protected]
Le reventó la tarjeta: un padre compartió el ticket que su hija de 13 años gastó de la extensión de la tarjeta de crédito.

Le reventó la tarjeta: un padre compartió el ticket que su hija de 13 años gastó de la extensión de la tarjeta de crédito.

Un hombre compartió el ticket del primer gasto de la extensión de la tarjeta de crédito que le autorizó a su hija de 13 años.

tarjeta

Un usuario de X compartió la foto del primer gasto que hizo su hija de 13 años con la extensión de su tarjeta y aseguró que no lo podía creer. La publicación se viralizó en pocas horas y generó cientos de comentarios en la red social.

El hombre le sacó una foto al ticket de la primera compra y la publicó. “¿Podés creer que le hice una extensión en la tarjeta a mi hija de 13 años y en lo primero que gastó fue en Victoria Secret?“, escribió indignado.

Enojado por la situación, anunció que tomaría una medida drástica y le sacaría la extensión recién entregada a su hija: “¡Chau! Cancelo extensión hasta nuevo aviso. Si no es responsable, que se maneje".

Además, reveló que también estaba ofendido con la abuela, que la acompañó a su hija a hacer la compra. “Voy a tener que hablar con mi vieja que la acompañó. Estos viven en un cumpleaños”, sentenció el usuario.

tarjeta1

La publicación se viralizó rápidamente y obtuvo más de 3 mil likes y 190 respuestas en menos de 24 horas. En los comentarios, muchos usuarios de la red social X lo cuestionaron por haberle entregado una extensión a tan corta edad, mientras que otros apoyaron la decisión.

“Es tu culpa por hacerle una extensión de la tarjeta con 13 años”, ¿Le das una tarjeta y te enojas porque gasta?“, “¿Le diste un criterio? ¿Tuvieron una charla, algo? ¿O solo le diste la tarjeta?”, fueron algunos de los comentarios más destacados.

Fuente: tn.com.ar

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar