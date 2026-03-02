Entre ellos, hay una criatura que ha fascinado a científicos y naturalistas porque representa uno de los máximos tamaños que puede alcanzar un pez óseo en agua dulce. Una especie emblemática de la cuenca amazónica que supera a casi todos los demás peces fluviales en longitud.
El pez de río más largo del mundo: supera los 3 metros
En los grandes ríos de la cuenca del Amazonas, en Sudamérica, habita el paiche o arapaima (Arapaima gigas), reconocido por biólogos como uno de los peces óseos de río más largos del mundo. Aunque el récord oficial más alto de longitud en agua dulce lo tiene una raya cartilaginosa (la raya gigante del Mekong), entre los peces óseos que pasan toda su vida en ríos, la arapaima ostenta dimensiones impresionantes y bien documentadas.
Esta especie puede crecer hasta más de 4,5 metros de largo, aunque ejemplares de tamaño tan grande son extremadamente raros. Los investigadores que estudian los ríos amazónicos saben que estos peces aprovechan las grandes extensiones de agua y ciclos de inundación para crecer durante muchos años. La combinación de tamaño, longevidad y adaptación a ambientes con poco oxígeno hace de la arapaima un verdadero coloso de los ríos.
¿Cómo es el pez de río más largo del mundo?
Este gigante óseo de río no solo es un récord natural en cuanto a longitud, sino también un símbolo de la biodiversidad que aún permanece en muchos sistemas fluviales del mundo, lugares donde las aguas profundas siguen guardando historias tan asombrosas como las de cualquier aventura literaria.
En cuanto a este pez óseo gigante:
- Longitud imponente: puede alcanzar más de 4,5m de largo en ejemplares excepcionales, lo que la convierte en la especie ósea de agua dulce más larga conocida.
- Peso considerable: los ejemplares grandes pueden pesar alrededor de hasta 200kg, aunque muchos adultos son más pequeños.
- Respira aire: a diferencia de la mayoría de peces, la arapaima tiene la capacidad de salir a la superficie para tomar aire, lo que le permite sobrevivir en aguas pobres en oxígeno.
- Cuerpo alargado y robusto: su cuerpo está cubierto de grandes escamas e iridiscencias que muestran distintos tonos, y su forma aerodinámica le permite moverse con fuerza incluso en corrientes profundas.