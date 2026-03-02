Entre ellos, hay una criatura que ha fascinado a científicos y naturalistas porque representa uno de los máximos tamaños que puede alcanzar un pez óseo en agua dulce. Una especie emblemática de la cuenca amazónica que supera a casi todos los demás peces fluviales en longitud.

_paiche o arapaima (1)

El pez de río más largo del mundo: supera los 3 metros

En los grandes ríos de la cuenca del Amazonas, en Sudamérica, habita el paiche o arapaima (Arapaima gigas), reconocido por biólogos como uno de los peces óseos de río más largos del mundo. Aunque el récord oficial más alto de longitud en agua dulce lo tiene una raya cartilaginosa (la raya gigante del Mekong), entre los peces óseos que pasan toda su vida en ríos, la arapaima ostenta dimensiones impresionantes y bien documentadas.