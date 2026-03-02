Mendoza, en la feria minera más importante del mundo: "Hemos vuelto al escenario global"

hebe casado jeronimo shantal mineria

Casado cerró la jornada con un workshop de hermandad entre provincias mineras de Canadá y Argentina.

Mendoza en el Argentina Mining Pavilion de la feria minera en Canadá

La vuelta de Mendoza al ránking mundial de jurisdicciones atractivas para las inversiones mineras fue celebrada por el Gobierno. “Para nosotros es muy significativo, porque durante tres años la provincia no había sido evaluada en ese relevamiento”, destacó la ministra Latorre.

De cara al futuro, el desafío es trabajar en el sosteniemiento en el tiempo de las políticas que encaró Mendoza en materia minera y que tienen que ver con “información confiable, reglas claras, incentivos adecuados y estabilidad regulatoria”. Esa previsibilidad, entiende la funcionaria, “es la clave para consolidar un posicionamiento sostenible en el mundo”.

El objetivo de Mendoza en la PDAC este año es doble: por un lado, la provincia busca seguir mostrándole a empresarios globales su potencial geológico; y por otro, un esquema financiero que acelere la concreción de proyectos.

jimena latorre mineria Jimena Latorre abrió el Argentina Mining Pavilion en la feria minera de Canadá.

“Queremos no solo exponer las potencialidades de desarrollo de Argentina y de Mendoza sino también acercar vehículos financieros que permitan conectar proyectos -no solo de la provincia sino de toda la región andina- con el mercado de capitales”, destacó Latorre.

La ministra destacó en la apertura del pabellón argentino que Mendoza ya cuenta más de 70 proyectos de exploración aprobados y que el proyecto PSJ Cobre Mendocino posee Declaración de Impacto Ambiental aprobada para iniciar la etapa de construcción y producción, lo que posiciona a la provincia dentro del nuevo mapa mundial del cobre.

Agenda mendocina con empresas mineras

La delegación mendocina, integrada además por el director de Minería, Jerónimo Shantal, y el director ejecutivo de Impulsa Mendoza, Sebastián Piña, afrontó reuniones estratégicas con compañías mineras y entidades financieras.

El primer encuentro fue con la canadiense Kobrea, la empresa que en enero inició la primera perforación diamantina dentro del Malargüe Distrito Minero Occidental.

“Con Kobrea estuvimos hablando sobre los avances en los planes de exploración y los proyectos que tiene la compañía hacia adelante y sobre cómo seguir fortaleciendo la sinergia entre la empresa e Impulsa Mendoza en acciones conjuntas para el desarrollo de la minería”, explicó Piña.

kobrea minera exploracion malargue

Los encuentros con los bancos Comafi y Macro fueron, en tanto, para analizar alternativas de financiamiento destinadas tanto a la exploración y el desarrollo de proyectos como al fortalecimiento de proveedores locales y la estructuración de vehículos financieros vinculados a iniciativas estratégicas como Andean Bridge.

Articulación con provincias mineras

La vicegobernadora Casado formó parte de un workshop de hermandad entre provincias mineras de Canadá y Argentina.

“Participé en un workshop de hermandad junto a provincias mineras de Canadá y de la Argentina, un espacio de trabajo técnico orientado a intercambiar experiencias, compartir buenas prácticas regulatorias y analizar modelos de gobernanza que hoy marcan la agenda global del sector”, afirmó Casado.

“El objetivo fue claro: estrechar vínculos institucionales y consolidar una cooperación estratégica que permita fortalecer el desarrollo minero con reglas previsibles, sostenibilidad ambiental y mayor competitividad”, explicó.

Este lunes, en tanto, arrancó formalmente la convención que reúne más de 30.000 asistentes de 130 países, incluyendo más de 1.100 expositores y 2.500 inversores en minería.