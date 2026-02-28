Mendoza busca inversiones en Canadá en la mayor feria minera del mundo

jimena latorre sebastian piña La ministra Jimena Latorre junto al presidente de Impulsa, Sebastián Piña.

Mendoza, en la vidriera de la minería mundial

Mendoza, junto a provincias como San Juan y Río Negro, con sus recientes iniciativas como la mina de oro Calcatreu, darán a conocer su cartera de proyectos.

Uno de los que tiene preponderancia, es PSJ Cobre Mendocino, el que se encuentra en su etapa de factibilidad y tiene previsto inicial a fines del 2026.

El proyecto que se sitúa en Las Heras, obtuvo su Declaración de Impacto Ambiental en diciembre pasado y contempla inversiones cercanas a los 600 millones de dólares a lo largo de sus distintas etapas.

mineria psj cobre mendocino gregorio El proyecto PSJ Cobre Mendocino es uno de los más avanzados en la extracción de cobre. En la foto, su CEO, Fabián Gregorio en la mina ubicada en Las Heras.

También se encuentra el distrito Malargüe ya fueron aprobados 61 proyectos de exploración —34 en una primera etapa y otros 27 durante el último año— mientras que 71 iniciativas adicionales continúan en proceso de evaluación ambiental. Aunque de menor escala que San Jorge, estos proyectos demandan inversiones estimadas en torno a los 20 millones de dólares cada uno.

El Ejecutivo provincial también prevé presentar avances en nuevos distritos mineros proyectados para el noroeste y sudeste de Mendoza. El más desarrollado hasta el momento es el Distrito Minero Norte, donde ya se realizan estudios geológicos en zonas cercanas a PSJ.

Nuevos mecanismos de financiamiento

Latorre adelantó que buscan impulsar instrumentos financieros que permitan dinamizar las etapas iniciales de la minería, tradicionalmente asociadas a mayores niveles de incertidumbre.

En ese sentido, destacó el fondo cerrado impulsado por Impulsa se encuentra actualmente en proceso de aprobación ante la Comisión Nacional de Valores (CNV). Una vez habilitado, permitirá la participación de inversores en proyectos respaldados por información técnica y ambiental desarrollada por la provincia.

Además, el gobierno promueve la creación de fondos privados complementarios y el fortalecimiento del ecosistema financiero vinculado a la minería local.

exploracion mineria kobrea malargue Trabajos de exploración minera en Malargüe.

Mendoza busca posicionarse como hub financiero andino

Otro de los ejes de la presentación en la PDAC será el programa Andean Bridge, iniciativa que apunta a convertir a Mendoza en una plataforma financiera para proyectos mineros de la región andina.

El proyecto se desarrolla junto a la Toronto Stock Exchange (TSX), Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), la Bolsa de Comercio de Mendoza y la consultora internacional IN-VR. En los últimos dos años, representantes del mercado canadiense realizaron diversas visitas a la provincia para vincular compañías mineras con el mercado de capitales.

Desde el Gobierno destacan que la participación de la TSX incluye capacitación financiera, asesoramiento técnico y generación de espacios de contacto entre inversores y empresas titulares de proyectos, con el objetivo de facilitar el acceso tanto al financiamiento internacional como al mercado bursátil argentino.

Si bien el fondo provincial aún aguarda la aprobación definitiva de la CNV —prevista para el primer semestre del año— Mendoza avanzará con su presentación en la PDAC para reforzar su estrategia de posicionamiento minero y captar nuevos inversores a nivel global.