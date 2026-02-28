El presidente Javier Milei dispuso elevar el nivel de seguridad a Alto en todo el territorio nacional ante el bombardeo a Irán, según informó oficialmente la Oficina del Presidente.
Javier Milei elevó el nivel de seguridad a alto en todo el país por la situación en Medio Oriente
El gobierno lo informó en un comunicado oficial y aseguró que se reforzó la custodia de las sedes diplomáticas en el mundo
“La Oficina del Presidente informa que el Presidente Javier G. Milei ha dispuesto elevar el nivel de seguridad a ALTO en todo el territorio nacional argentino, en virtud de los hechos de público conocimiento acontecidos en el día de la fecha en Medio Oriente”, señaló el comunicado oficial.
La medida alcanza a “todos los objetivos sensibles del país, así como a la infraestructura crítica, y la comunidad judía, entre otros, con la finalidad de garantizar la integridad, la vida y la libertad de los habitantes en el territorio nacional”.
Se indicó que “por intermedio de la cartera ministerial competente, se fortalecerán, de modo preventivo, los dispositivos de protección y seguridad de los objetivos referidos, incluyendo el refuerzo de la custodia de las representaciones diplomáticas extranjeras en el país”.
Asimismo, por instrucción presidencial, “el Sistema de Inteligencia Nacional monitoreará de forma permanente la evolución de los acontecimientos, en cooperación con agencias internacionales, a fin de asegurar la detección inmediata de posibles riesgos o amenazas contra la seguridad nacional”.
Alerta en las fronteras y controles de ingreso al país
Del mismo modo, “se ha activado el protocolo de alerta en las fronteras, que implica el refuerzo de los controles de ingreso y egreso al país, el aumento de la trazabilidad de los movimientos transfronterizos y la revisión de alertas tempranas en zonas consideradas sensibles”, detalló el texto.
El esquema contempla la coordinación de la Secretaría de Inteligencia de Estado, el Ministerio de Seguridad Nacional a través de la Dirección Nacional de Migraciones y las Fuerzas Federales de Seguridad.
“El Gobierno Nacional reafirma su compromiso indeclinable con la defensa a la vida, a la libertad y al orden constitucional, y continuará adoptando todas las medidas necesarias para preservar la seguridad de los argentinos ante un escenario internacional de alta tensión”, concluyó el comunicado.
Por su parte, la Cancillería expresó su respaldo a la ofensiva militar conjunta de los norteamericanos y el Estado judío contra los iraníes.
“El Gobierno de la República Argentina valora y apoya las acciones conjuntas realizadas por los Estados Unidos de América y el Estado de Israel destinadas a neutralizar la amenaza que el régimen de la República Islámica de Irán representa para la estabilidad internacional a largo plazo y la seguridad en la región”, inició el escrito.
En este sentido, enfatiza que “pese a los reiterados esfuerzos diplomáticos de la comunidad internacional, Irán no desmanteló completamente su programa nuclear, no cesó sus actividades sensibles de enriquecimiento ni ha puesto fin al apoyo que brinda a actores armados no estatales que operan de manera desestabilizadora en distintos países de la región”, motivo por el que “se constituye una amenaza persistente a la paz y la seguridad internacionales”.
El canciller Pablo Quirno manifestó que “la Argentina condena enérgicamente los ataques” cometidos por Irán contra “naciones como Israel, los Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Qatar, Reino Unido, Arabia Saudita, Kuwait, así como “instalaciones y personal de EEUU en la región”.
Sin embargo, el Gobierno expresó su solidaridad con el pueblo iraní que durante estos años reclamó “con valentía su aspiración a vivir en libertad”, a la vez que el atentado terrorista perpetrado por Hezbolá contra la AMIA en 1994.
La cartera informó que “coordina con la red consular”, que “permanece en contacto con los connacionales a fin de asistirlos ante cualquier eventualidad”.
Ante esta situación, Cancillería difundió esta tarde las secciones consulares para los ciudadanos argentinos que residan en lugares afectados por el conflicto bélico.
Información para argentinos en Medio Oriente
Consulado General en Tel Aviv
- Celular de emergencia: +972 52 597 8659
- Email: [email protected]
Sección Consular en Teherán
- Celular de emergencia: +98 912 840 8434
- Email: [email protected]
Sección Consular en Beirut
- Celular de emergencia: +961 71 897432
- Email: [email protected] / [email protected]
Oficina de Representación en Ramala
- Celular de emergencia: +970 599 987 804
- Email: [email protected]
Sección Consular en Damasco
- Celular de emergencia: +963 9 3388 4050
- Email: [email protected] / [email protected]
Sección Consular en Raid
- Celular de emergencia: +966 11 4652600
- Email: [email protected]
Sección Consular en Abu Dhabi
- Celular de emergencia: +971 50 611 3274
- Email: [email protected] / [email protected]
Sección Consular en Doha
- Celular de emergencia: +974 5039 8775
- Email: [email protected] / [email protected]
Sección Consular en Kuwait
- Celular de emergencia: +965 6614 3232
- Email: [email protected]