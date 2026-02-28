Javier Milei ultima detalles de su discurso: anunciará "el año más reformista de la historia"

Según fuentes oficiales, la exposición incluiría más de 40 reformas legislativas relacionadas con distintos ministerios, aunque los detalles se mantienen bajo estricta reserva hasta el día de su presentación.

El contexto legislativo y las prioridades del Gobierno

Desde la residencia de Olivos, Milei sigue de cerca las negociaciones y el avance de objetivos clave para el oficialismo. En los últimos días se aprobó en el Senado el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, y se espera que el cuerpo acompañe en breve la media sanción de las modificaciones a la Ley de Glaciares y otros proyectos impulsados por el Ejecutivo.

Asimismo, uno de los focos más fuertes del Gobierno está puesto en la reforma laboral en discusión, que ya generó debates y rechazo en sectores sindicales y opositores.

Aunque la agenda de reformas ha sido resistida por sectores críticos, el oficialismo trabaja para consolidar apoyos y mostrar que este año será un hito en la transformación de la agenda pública y legislativa del país.

El discurso de Milei: qué se espera del mensaje presidencial

Con particular atención puesta en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, el presidente organiza los ejes que incluirá en su disertación, que se estima tendrá una duración de poco más de 30 minutos.

Analistas y dirigentes políticos anticipan que el discurso tendrá una fuerte carga política, económica y simbólica, con énfasis en:

Cambios estructurales en la administración pública y en la regulación de mercados.

Profundización de la agenda reformista , con foco en reducir la intervención del Estado y modificar normas consideradas “obsoletas”.

La apertura de sesiones ordinarias se realizará el domingo 1° de marzo a las 21 en el recinto de la Cámara de Diputados y contará con la presencia de gobernadores, miembros de la Corte Suprema, legisladores, expresidentes, diplomáticos y autoridades de las Fuerzas Armadas, lo que refuerza la relevancia institucional del acto. La exposición será transmitida por cadena nacional en horario central, como ocurrió en las dos aperturas anteriores desde el inicio de su gestión.

Expectativas y reacciones anticipadas

Aunque resta conocer el contenido final del mensaje, ya circulan anticipos en los pasillos de la Casa Rosada sobre la intención de presentar una agenda de cambios que marque un punto de inflexión en el rumbo económico y político del país.

Al mismo tiempo, sectores opositores y críticos advierten que el enfoque reformista podría profundizar tensiones políticas si no logra consenso transversal. El discurso será, en ese sentido, una primera medición del clima político que enfrentará el Gobierno en 2026.