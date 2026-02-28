Decía que le habían robado el auto con sus 2 hijos a bordo. Desde entonces estaban desaparecidos. Pero terminaron descubrieron que en realidad la propia mujer cometió el doble crimen al dejar a los menores encerrados en el vehículo y arrojarlo al agua.
Dijo que le robaron su auto con sus 2 hijos, pero los había ahogado en el mar
La mujer terminó condenada a prisión perpetua por el doble crimen de sus propios hijos que intentó ocultar de manera escalofriante
El caso que conmocionó al mundo entero en 1994 involucró a Susan Smith, una joven madre de 23 años de Carolina del Sur, Estados Unidos. El 25 de octubre de ese año, la mujer se presentó ante la policía afirmando que un hombre negro la había asaltado en un semáforo, le robó su auto y se llevó a sus dos hijos pequeños: Michael, de 3 años, y Alexander, de 14 meses.
La historia generó una búsqueda masiva en todo Estados Unidos, con la madre apareciendo en televisión llorando y suplicando por el regreso de los niños, acompañada por su esposo David. Pero era todo mentira.
El doble crimen de sus propios hijos
Durante nueve días, todo Estados Unidos siguió el drama con atención. Susan Smith mantuvo su versión con detalles que, según los investigadores, no encajaban: inconsistencias en el relato, horarios dudosos y una descripción del agresor que parecía estereotipada.
La presión policial aumentó cuando expertos en comportamiento y detectives notaron contradicciones. Finalmente, el 3 de noviembre de 1994, tras intensos interrogatorios, Susan Smith confesó la verdad: ella misma había dejado rodar su auto con los niños atados en sus asientos.
Los hijos se ahogaron mientras el vehículo se hundía lentamente, flotando unos 6 minutos antes de desaparecer bajo el agua. Los buzos recuperaron el auto del fondo del lago con los cuerpos de los niños aún sujetos, junto a objetos personales de la mujer como su vestido de novia y un álbum de fotos.
La confesión reveló un móvil escalofriante: Susan Smith mantenía una relación extramatrimonial con Tom Findlay, un hombre adinerado que le había escrito una carta terminando todo porque no quería hijos. Para eliminar ese "obstáculo" y mantener la posibilidad de una vida con él, decidió quitarse a los niños de encima.
El juicio por el doble crimen, en julio de 1995, duró menos de una semana. Fue condenada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 30 años. Treinta años después, en noviembre de 2024, Susan Smith, ya de 53 años, enfrentó su primera audiencia de libertad condicional. Apeló con lágrimas, pidió perdón y expresó planes para vivir con su hermano si salía. Sin embargo, el consejo de libertad condicional la rechazó unánimemente.