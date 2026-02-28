Dijo que le robaron su auto con sus 2 hijos, pero los había ahogado en el mar

Susan smith crimen 2 Susan Smith cometió uno de los crímenes más recordados de la década del '90.

El doble crimen de sus propios hijos

Durante nueve días, todo Estados Unidos siguió el drama con atención. Susan Smith mantuvo su versión con detalles que, según los investigadores, no encajaban: inconsistencias en el relato, horarios dudosos y una descripción del agresor que parecía estereotipada.

La presión policial aumentó cuando expertos en comportamiento y detectives notaron contradicciones. Finalmente, el 3 de noviembre de 1994, tras intensos interrogatorios, Susan Smith confesó la verdad: ella misma había dejado rodar su auto con los niños atados en sus asientos.

Los hijos se ahogaron mientras el vehículo se hundía lentamente, flotando unos 6 minutos antes de desaparecer bajo el agua. Los buzos recuperaron el auto del fondo del lago con los cuerpos de los niños aún sujetos, junto a objetos personales de la mujer como su vestido de novia y un álbum de fotos.

La confesión reveló un móvil escalofriante: Susan Smith mantenía una relación extramatrimonial con Tom Findlay, un hombre adinerado que le había escrito una carta terminando todo porque no quería hijos. Para eliminar ese "obstáculo" y mantener la posibilidad de una vida con él, decidió quitarse a los niños de encima.

El juicio por el doble crimen, en julio de 1995, duró menos de una semana. Fue condenada a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 30 años. Treinta años después, en noviembre de 2024, Susan Smith, ya de 53 años, enfrentó su primera audiencia de libertad condicional. Apeló con lágrimas, pidió perdón y expresó planes para vivir con su hermano si salía. Sin embargo, el consejo de libertad condicional la rechazó unánimemente.