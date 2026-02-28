Un hombre casi cuadruplicó el límite de alcohol y chocó en Luján de Cuyo

accidente de transito Así quedó el Etios luego del accidente.

Accidente en Capital pero sin alcohol de por medio

En la madrugada del domingo ocurrió otro accidente de tránsito en calles Suipacha y Olascoaga, de Capital, pero sin conductores alcoholizados.

Según la información preliminar, el choque se dio entre una motocicleta y un automóvil. Una Suran circulaba de sur a norte por calle Olascoaga cuando, por causas que se investigan, impactó con una moto que se desplazaba de este a oeste por Suipacha.

El conductor del rodado menor quedó inconsciente sobre la calzada por un Traumatismo Encéfalo Craneano moderado con heridas en el cuero cabelludo. Mientras que su acompañante sufrió una fractura expuesta en la rodilla izquierda. Las víctimas fueron trasladadas al Hospital Central y al Lagomaggiore respectivamente.

Personal de Tránsito Municipal realizó el test de alcoholemia a la conductora del vehículo, el cual arrojó resultado negativo.