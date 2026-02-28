Un hombre de 65 años se accidentó en Luján de Cuyo y el test de alcoholemia le dio 2,23 gramos de alcohol por litro de sangre, superando ampliamente el límite de 0,5 permitido.
Un hombre casi cuadruplicó el límite de alcohol y chocó en Luján de Cuyo
El test de alcoholemia marcó 2,23 g/l, casi cuatro veces el máximo permitido de 0,5. Ocurrió en calles San Martín y Brandsen
El siniestro ocurrió en calles San Martín y Brandsen alrededor de las 20.20 de este viernes. De acuerdo al relato policial, el conductor del Toyota Etios circulaba de oeste a este por calle Brandsen cuando perdió el dominio del vehículo y terminó dentro de una acequia.
A pesar del accidente, el hombre advirtió a los policías que no necesitaba atención médica por los golpes del choque.
Accidente en Capital pero sin alcohol de por medio
En la madrugada del domingo ocurrió otro accidente de tránsito en calles Suipacha y Olascoaga, de Capital, pero sin conductores alcoholizados.
Según la información preliminar, el choque se dio entre una motocicleta y un automóvil. Una Suran circulaba de sur a norte por calle Olascoaga cuando, por causas que se investigan, impactó con una moto que se desplazaba de este a oeste por Suipacha.
El conductor del rodado menor quedó inconsciente sobre la calzada por un Traumatismo Encéfalo Craneano moderado con heridas en el cuero cabelludo. Mientras que su acompañante sufrió una fractura expuesta en la rodilla izquierda. Las víctimas fueron trasladadas al Hospital Central y al Lagomaggiore respectivamente.
Personal de Tránsito Municipal realizó el test de alcoholemia a la conductora del vehículo, el cual arrojó resultado negativo.