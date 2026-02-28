Un violento enfrentamiento entre dos trapitos sacudió el centro de Avellaneda en plena hora pico. El hecho ocurrió en una transitada esquina mientras varios vehículos y personas circulaban alrededor de los protagonistas de la pelea, que incluyó armas blancas.
Video: dos trapitos se pelearon en plena calle y se agarraron a facazos
El episodio de los trapitos ocurrió en una transitada esquina de Buenos Aires y dejó atónitos a todos
La pelea se dio en la intersección de Avenida Mitre y Berutti, a pocos metros de Plaza Alsina, donde el típico tránsito de Buenos Aires fluía con intensidad habitual.
Lo que comenzó como una discusión por el control territorial de la zona escaló rápidamente a una pelea con armas blancas, ante la mirada atónita de conductores, peatones y vecinos que presenciaron todo desde sus vehículos o las veredas.
La pelea de trapitos en Avellaneda
Según el video registrado por un vecino y que se viralizó en redes sociales, uno de los involucrados exhibió un cuchillo —o faca— en medio de la pelea, lo que elevó el nivel de peligro y provocó gritos de alarma entre los testigos.
Las imágenes muestran cómo los dos trapitos se insultaban y forcejeaban con furia, mientras autos detenidos y peatones observaban sin intervenir directamente. La ausencia total de patrulleros o agentes municipales durante el altercado fue uno de los puntos más criticados por los presentes.
Más allá del video que registró el violento episodio callejero en Avellaneda, no trascendió información al respecto si los trapitos sufrieron heridas por el altercado o si fueron detenidos tras el enfrentamiento en plena vía pública.
La disputa, según testimonios de conductores y residentes, no fue un hecho aislado. Los trapitos suelen reclamar "su" cuadra para cobrar estacionamiento informal, una práctica que genera constantes roces por el reparto de territorios. En este caso, la bronca por el manejo de la zona derivó en golpes, forcejeos y el uso de armas blancas, poniendo en riesgo no solo a los protagonistas sino también a transeúntes y automovilistas.