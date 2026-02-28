Video: dos trapitos se pelearon en plena calle y se agarraron a facazos

Embed - Pelea entre trapitos en #Avellaneda Centro Un tenso episodio se vivió a metros de Plaza Alsina cuando dos trapitos protagonizaron una fuerte discusión en la intersección de Av. Mitre y Berutti, situación que terminó con el corte de uno de los carriles en un momento en que el tránsito circulaba con intensidad. Según puede verse en un video registrado por un vecino, uno de los involucrados tenía un cuchillo en sus manos, lo que generó preocupación entre quienes pasaban por la zona. Las imágenes reflejan una problemática que, de acuerdo a los testimonios de conductores y peatones, se repite con frecuencia y afecta a quienes transitan o estacionan sus vehículos en el centro de la ciudad. #Avellaneda #AvellanedaCentro #Tránsito #Seguridad | Avellaneda Hoy

La pelea de trapitos en Avellaneda

Según el video registrado por un vecino y que se viralizó en redes sociales, uno de los involucrados exhibió un cuchillo —o faca— en medio de la pelea, lo que elevó el nivel de peligro y provocó gritos de alarma entre los testigos.

Las imágenes muestran cómo los dos trapitos se insultaban y forcejeaban con furia, mientras autos detenidos y peatones observaban sin intervenir directamente. La ausencia total de patrulleros o agentes municipales durante el altercado fue uno de los puntos más criticados por los presentes.

Más allá del video que registró el violento episodio callejero en Avellaneda, no trascendió información al respecto si los trapitos sufrieron heridas por el altercado o si fueron detenidos tras el enfrentamiento en plena vía pública.

La disputa, según testimonios de conductores y residentes, no fue un hecho aislado. Los trapitos suelen reclamar "su" cuadra para cobrar estacionamiento informal, una práctica que genera constantes roces por el reparto de territorios. En este caso, la bronca por el manejo de la zona derivó en golpes, forcejeos y el uso de armas blancas, poniendo en riesgo no solo a los protagonistas sino también a transeúntes y automovilistas.