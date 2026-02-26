Lamentablemente, que una persona escape de un lugar tras tener un accidente vial es algo que se ha dado con frecuencia. Pero pocas veces de la insólito forma en que ocurrió este episodio en La Plata.
La atropelló con una moto, le dio primeros auxilios pero en un descuido escapó del lugar del accidente
La extraña conducta del hombre tras el accidente quedó registrado en un video captado por las cámaras de seguridad
El pasado martes al mediodía, un violento accidente vial ocurrió en una esquina de La Plata. Carina Ramírez (48) cruzaba la calle cuando fue embestida de manera directa por una moto que circulaba a buena velocidad.
El impacto, captado por una cámara de seguridad de la zona, muestra cómo la víctima cayó al asfalto con violencia y quedó tendida en medio de la calzada. El registro audiovisual se convirtió en pieza clave para reconstruir lo sucedido, debido a la extraña conducta que tuvo el autor del accidente.
El extraño accidente en La Plata
Inmediatamente después del accidente, el motociclista detuvo su marcha y descendió del rodado. Las imágenes revelaron que se acercó a la mujer herida y le brindó una primera asistencia: la ayudó a incorporarse ligeramente y verificó su estado.
Durante esos instantes, el hombre se mostró preocupado y actuó como si intentara auxiliarla. Sin embargo, esa aparente preocupación duró apenas unos segundos. El motociclista miró a su alrededor, evaluó la situación y, al notar que no había presencia inmediata de policía ni de testigos que lo retuvieran, tomó la decisión de huir.
El hijo de Carina Ramírez utilizó las redes sociales para denunciar públicamente lo ocurrido y expresar su indignación. “Tras una primera asistencia la dejó al costado y cuando vio la oportunidad escapó como una rata”, escribió en el posteo que se viralizó junto a las imágenes del siniestro vial.
La victima del accidente sufrió una fractura de muñeca, múltiples golpes y cortes en diferentes partes del cuerpo. Hasta ahora, el motociclista que escapó del lugar no ha sido identificado ni detenido por las autoridades de La Plata.