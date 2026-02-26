La atropelló con una moto, le dio primeros auxilios pero en un descuido escapó del lugar del accidente

Embed #LaPlata

Una mujer de 48 años fue víctima de un violento siniestro vial este martes al mediodía en 137 y 32. El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona.

En las imágenes se observa el momento en que la víctima, identificada como Carina Ramírez, cruzaba la… pic.twitter.com/c8JSwAFWuB — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) February 25, 2026

El extraño accidente en La Plata

Inmediatamente después del accidente, el motociclista detuvo su marcha y descendió del rodado. Las imágenes revelaron que se acercó a la mujer herida y le brindó una primera asistencia: la ayudó a incorporarse ligeramente y verificó su estado.

Durante esos instantes, el hombre se mostró preocupado y actuó como si intentara auxiliarla. Sin embargo, esa aparente preocupación duró apenas unos segundos. El motociclista miró a su alrededor, evaluó la situación y, al notar que no había presencia inmediata de policía ni de testigos que lo retuvieran, tomó la decisión de huir.

El hijo de Carina Ramírez utilizó las redes sociales para denunciar públicamente lo ocurrido y expresar su indignación. “Tras una primera asistencia la dejó al costado y cuando vio la oportunidad escapó como una rata”, escribió en el posteo que se viralizó junto a las imágenes del siniestro vial.

La victima del accidente sufrió una fractura de muñeca, múltiples golpes y cortes en diferentes partes del cuerpo. Hasta ahora, el motociclista que escapó del lugar no ha sido identificado ni detenido por las autoridades de La Plata.