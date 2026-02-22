En una nueva tragedia en la costa argentina, un joven de 28 años murió este sábado luego de protagonizar un violento accidente mientras circulaba en moto por los médanos de la zona norte de Villa Gesell. Fuentes de la investigación indicaron que el motociclista se desplazaba sin casco ni elementos de protección al momento de encontrarse con un médano cortado repentinamente, lo que generó una caída fatal.
Grave accidente: un motociclista de 28 años murió tras caer de un médano
El trágico episodio ocurrió durante una nueva edición del Enduro del Verano, la competencia en la que participan motos y cuatriciclos y está considerada como la más importante del continente, ya que moviliza a más de 1.300 pilotos y a una multitud de aficionados hacia la costa bonaerense.
El motociclista, identificado como Andrés Alberto Alemán, oriundo de Ensenada, fue asistido tras el violento impacto en un primer momento por personal de bomberos voluntarios que se encontraba en el lugar del certamen.
Al advertir la gravedad de su cuadro clínico, los médicos debieron proceder a su intubación y a la administración de adrenalina, mientras se realizaban maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante el traslado de urgencia en una ambulancia hacia el hospital municipal.
Más allá de los esfuerzos sostenidos a cargo del equipo de emergencias durante el trayecto en ambulancia, el joven ingresó al centro de salud de la ciudad sin signos vitales, donde se confirmó su fallecimiento.
Fuentes policiales confirmaron que el motociclista no participaba de la competencia oficial, circulaba por la arena cuando perdió el control y cayó en un sector con un desnivel pronunciado del terreno.
La investigación del accidente permitió determinar que Alemán contaba con antecedentes penales y había permanecido tiempo atrás detenido por distintos motivos. En su historial judicial, según el informe de TN, aparecían causas por encubrimiento, tenencia de estupefacientes y resistencia a la autoridad, entre otras imputaciones.
La muerte de Alemán se suma a una preocupante racha de trágicos episodios ocurridos en la zona de dunas, que hace pocos días registró el vuelco de una joven influencer a bordo de un vehículo UTV. En ese caso, la víctima debió ser trasladada en grave estado a una clínica de la ciudad de Mar del Plata y, recientemente, derivada a la Ciudad de Buenos Aires, para recibir atención médica especializada.
La repetición de estos episodios reabre el debate sobre la seguridad y los controles en las áreas de circulación de vehículos todoterreno, especialmente durante fechas de alta concurrencia como la que atraviesa el distrito este fin de semana.