Grave accidente: un motociclista de 28 años murió tras caer de un médano.

Gesell muerte víctima El joven que murió al caer de un médano en Villa Gesell circulaba sin casco al momento del accidente. Foto gentileza 0221.com.ar

Al advertir la gravedad de su cuadro clínico, los médicos debieron proceder a su intubación y a la administración de adrenalina, mientras se realizaban maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante el traslado de urgencia en una ambulancia hacia el hospital municipal.

Más allá de los esfuerzos sostenidos a cargo del equipo de emergencias durante el trayecto en ambulancia, el joven ingresó al centro de salud de la ciudad sin signos vitales, donde se confirmó su fallecimiento.

Fuentes policiales confirmaron que el motociclista no participaba de la competencia oficial, circulaba por la arena cuando perdió el control y cayó en un sector con un desnivel pronunciado del terreno.

La investigación del accidente permitió determinar que Alemán contaba con antecedentes penales y había permanecido tiempo atrás detenido por distintos motivos. En su historial judicial, según el informe de TN, aparecían causas por encubrimiento, tenencia de estupefacientes y resistencia a la autoridad, entre otras imputaciones.

Gesell muerte médanos Luego de sufrir el accidente en su moto, el joven fue asistido por bomberos y médicos de una ambulancia. Foto noticiasargentinas

La muerte de Alemán se suma a una preocupante racha de trágicos episodios ocurridos en la zona de dunas, que hace pocos días registró el vuelco de una joven influencer a bordo de un vehículo UTV. En ese caso, la víctima debió ser trasladada en grave estado a una clínica de la ciudad de Mar del Plata y, recientemente, derivada a la Ciudad de Buenos Aires, para recibir atención médica especializada.

La repetición de estos episodios reabre el debate sobre la seguridad y los controles en las áreas de circulación de vehículos todoterreno, especialmente durante fechas de alta concurrencia como la que atraviesa el distrito este fin de semana.