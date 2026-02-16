Un camión quedó incrustado en un enorme pozo luego que el asfalto se hundiera en Maipú

Un camión quedó incrustado en un enorme pozo que se produjo en una calle en el interior del barrio San Eduardo, en Maipú, donde el tránsito quedó cortado. El municipio indicó que fue un problema en el caño cloacal, pero las autoridades de AYSAM indicaron que fue el pavimento por el peso del rodado.
El accidente ocurrió el domingo al mediodía en calle Alsina, entre calles Recabarren y Virgen de Lourdes, de Maipú, poco después de las tormentas que afectaron esa zona hasta con caída de granizo.
Como consecuencia de este hecho, ese tramo de la calle Alsina quedó completamente cortado para el tránsito y los conductores deben desviarse hacia el norte del barrio San Eduardo.
Polémica por un gran pozo en Maipú
Una de las versiones oficiales luego de ocurrido el accidente con el camión que cayó en el socavón es que colapsó un caño cloacal, según indicó la misma Municipalidad de Maipú.
Por su parte, AYSAM señaló que las cañerías no fueron el problema, sino que el accidente se produjo debido a que ese camión de gran tamaño y peso circuló por una zona por la que no debería transitar, por lo que cedió el pavimento.
De todas formas, quienes transitan habitualmente por esa zona, deberán tener paciencia hasta que arreglen el pozo y habiliten nuevamente ese tramo de calle Alsina.