Un camión quedó incrustado en un enorme pozo luego que el asfalto se hundiera en Maipú

Polémica por un gran pozo en Maipú

Una de las versiones oficiales luego de ocurrido el accidente con el camión que cayó en el socavón es que colapsó un caño cloacal, según indicó la misma Municipalidad de Maipú.

camion socavon maipu 2 La zona del pozo en el barrio San Eduardo quedó señalizado y el tránsito cortado para evitar otro accidente. Foto: Pablo Gamba/ Radio Nihuil

Por su parte, AYSAM señaló que las cañerías no fueron el problema, sino que el accidente se produjo debido a que ese camión de gran tamaño y peso circuló por una zona por la que no debería transitar, por lo que cedió el pavimento.

De todas formas, quienes transitan habitualmente por esa zona, deberán tener paciencia hasta que arreglen el pozo y habiliten nuevamente ese tramo de calle Alsina.