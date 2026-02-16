Colocar una moneda en el freezer: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

El mayor riesgo de un corte de energía no es el apagón en sí, sino el proceso de descongelación y recongelación. Cuando un freezer se queda sin electricidad, los alimentos comienzan a descongelarse, permitiendo la proliferación de bacterias.

Si la luz regresa horas después, el freezer vuelve a congelar todo, ocultando el hecho de que la comida pudo haberse echado a perder.

Consumir estos alimentos puede provocar graves intoxicaciones alimentarias. Aquí es donde el "truco de la moneda" se convierte en un sensor térmico de bajo costo. ¿Cómo realizarlo?

Paso a paso: cómo aplicar el método

Para realizar este control preventivo, solo se necesitan tres elementos: un vaso plástico, agua y una moneda de cualquier valor.