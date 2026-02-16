Colocar una moneda en el freezer: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Con la llegada de la temporada de vacaciones y los picos de consumo eléctrico que suelen derivar en cortes de luz, miles de personas están recurriendo a un ingenioso método casero para garantizar la seguridad de su hogar: el truco de la moneda en el freezer de casa.
A simple vista, puede parecer una superstición, pero detrás de esta práctica existe una lógica física infalible que permite saber si los alimentos almacenados en el freezer perdieron la cadena de frío mientras la casa estaba vacía.
Por qué se recomienda colocar una moneda en el freezer
Esta sencilla técnica se ha vuelto viral nuevamente por su eficacia para prevenir intoxicaciones alimentarias tras los cortes de suministro eléctrico durante la temporada estival. Solo necesitas una moneda.
El mayor riesgo de un corte de energía no es el apagón en sí, sino el proceso de descongelación y recongelación. Cuando un freezer se queda sin electricidad, los alimentos comienzan a descongelarse, permitiendo la proliferación de bacterias.
Si la luz regresa horas después, el freezer vuelve a congelar todo, ocultando el hecho de que la comida pudo haberse echado a perder.
Consumir estos alimentos puede provocar graves intoxicaciones alimentarias. Aquí es donde el "truco de la moneda" se convierte en un sensor térmico de bajo costo. ¿Cómo realizarlo?
Paso a paso: cómo aplicar el método
Para realizar este control preventivo, solo se necesitan tres elementos: un vaso plástico, agua y una moneda de cualquier valor.
- El recipiente: se debe llenar un vaso con agua y colocarlo en el freezer hasta que esté completamente sólido.
- El indicador: una vez que el hielo esté firme, se coloca la moneda sobre la superficie y se deja el vaso dentro del congelador antes de salir de viaje.
- El diagnóstico: al regresar a casa, la posición de la moneda revelará la verdad sobre el estado de la red eléctrica:
- Si la moneda sigue arriba: no hubo cortes de luz prolongados. Los alimentos son seguros.
- Si la moneda está en el medio: hubo un corte parcial. Algunos alimentos podrían estar afectados; se recomienda precaución.
- Si la moneda llegó al fondo: el hielo se derritió por completo en algún momento. Esto significa que la comida estuvo a temperatura ambiente el tiempo suficiente para ser peligrosa. La recomendación de los expertos es desechar el contenido del freezer.