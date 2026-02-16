Año Nuevo Chino: por qué hay que limpiar la puerta de casa antes del 17 de febrero

Agua

Vinagre

Sal

Se recomienda limpiar la puerta de la casa antes del 17 de febrero con agua, vinagre y sal porque la puerta es el lugar por donde entra la energía (la prosperidad, las oportunidades y la suerte).

El agua limpia, la sal purifica y protege, y el vinagre ayuda a eliminar lo negativo y estancado. Como mencionamos a lo largo de la nota, este ritual debe realizarse antes del Año Nuevo Lunar, pero no el mismo día, ya que durante el inicio del nuevo año no se debe barrer ni limpiar para no "barrer la suerte" que acaba de entrar.

El Año Nuevo Chino se celebra en China y comienza con la primera luna nueva entre enero y febrero. En 2026 empieza el 17 de febrero, dando inicio al Año del Caballo de Fuego, símbolo de fuerza, avance y libertad. Se espera que este nuevo ciclo ingrese con energía limpia, intención clara y mucha prosperidad.

El año del Caballo de Fuego finalizará el 5 de febrero de 2027. Hasta ese día, se augura una etapa productiva, de acción e incesante movimiento, con fuerza e inteligencia para progresar hacia metas elevadas. Este período promete ser ideal para tomar decisiones valientes y romper estructuras antiguas.