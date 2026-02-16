Momentos de tensión se vivieron este lunes en el aeropuerto de Mendoza cuando personal de seguridad detectó una valija aparentemente olvidada en la zona de estacionamiento del predio. El equipaje llamó la atención de los guardias, quienes, ante la falta de un propietario identificado, dieron aviso inmediato y activaron el procedimiento correspondiente para este tipo de situaciones.
Alerta en el aeropuerto de Mendoza por una falsa alarma
A partir de ese momento se montó un operativo especial, con intervención del personal de seguridad aeroportuaria y fuerzas especializadas, que trabajaron para aislar el área y evaluar el posible riesgo. Como medida preventiva, se restringió momentáneamente la circulación en el sector mientras se realizaban las tareas de inspección.
Cómo fue la amenaza de bomba en el aeropuerto de Mendoza
Según la información oficial, la alerta se encendió cerca de las 14 de este lunes 16 de febrero e inmediatamente el equipaje fue revisado siguiendo los protocolos establecidos para amenazas de bomba. Tras la inspección, los especialistas confirmaron que la valija no contenía explosivos ni elementos peligrosos que pudieran representar un riesgo para pasajeros, trabajadores o instalaciones.
Una vez descartada la amenaza, el operativo fue levantado y la situación quedó completamente controlada. Las actividades en el aeropuerto continuaron con normalidad luego del procedimiento, sin registrarse personas heridas ni daños materiales.