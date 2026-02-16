Alerta en el aeropuerto de Mendoza por una falsa alarma

Cómo fue la amenaza de bomba en el aeropuerto de Mendoza

Según la información oficial, la alerta se encendió cerca de las 14 de este lunes 16 de febrero e inmediatamente el equipaje fue revisado siguiendo los protocolos establecidos para amenazas de bomba. Tras la inspección, los especialistas confirmaron que la valija no contenía explosivos ni elementos peligrosos que pudieran representar un riesgo para pasajeros, trabajadores o instalaciones.

Una vez descartada la amenaza, el operativo fue levantado y la situación quedó completamente controlada. Las actividades en el aeropuerto continuaron con normalidad luego del procedimiento, sin registrarse personas heridas ni daños materiales.