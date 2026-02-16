El primer evento en la renovada avenida Sarmiento fue con el festejo del carnaval

Embed - Carnaval en la avenida Sarmiento

La temática de Carnaval se reflejó en la decoración alusiva, en comercios ambientados —algunos también con guiños a San Valentín— y en la presencia de personas disfrazadas.

Las chicas de la comparsa animaron la tarde con su baile. También se presentó la Fraternidad Caporales San Simón Sucre -Mendoza-, con danzas caporales que aportaron color y ritmo.

La propuesta incluyó 21 locales presentes entre vinerías y gastronómicos, con una amplia oferta: paella, sándwiches de vacío y de bondiola, empanadas, panchos y kofta de cordero, entre otras especialidades.

En materia de bebidas, hubo promociones especiales como la posibilidad de adquirir copas (1 por $6.000 o 2 por $10.000), vino (1 copa por $5.000 o 3 por $10.000) y tragos (2 por $10.000), con opciones de vermut, fernet, gin y el popular “trago de Messi”.

carnaval en la avenida sarmiento1 No faltaron las comparsas en la avenida Sarmiento. Foto: Municipalidad de la Ciudad de Mendoza

La jornada ofreció entretenimiento para niños, con pizarras para pintar y espacios lúdicos. Se instalaron nuevos stands de emprendedores y artesanos locales que exhibieron tazas de diseño, cosmética y aromaterapia natural, productos de sublimación, dulces y aceites artesanales, diseños en madera y bijouterie, fortaleciendo la economía social.

La música fue protagonista con DJs en vivo: Dj Salvocauda y Dj Chuky Gorria musicalizaron la tarde y la noche, acompañando el crecimiento sostenido de público a lo largo de las horas.

El intendente Ulpiano Suarez destacó que este tipo de encuentros “mueven la economía y el empleo” .