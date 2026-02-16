El primer evento en la renovada avenida Sarmiento fue con el festejo del carnaval

La Ciudad de Mendoza vivióuna nueva edición de Domingo en la Sarmiento, que fue el primer gran evento realizado tras la inauguración de la avenida Sarmiento renovada.
La propuesta gastronómica y cultural se desarrolló con una impronta carnavalera que convocó a miles de personas a lo largo de la tarde y la noche.
El público comenzó a llegar desde temprano para pasear, sentarse en las mesitas dispuestas en la calle, compartir mates, disfrutar de la música en vivo o degustar alguna de las múltiples opciones gastronómicas. Turistas internacionales, familias, grupos de amigos, parejas, personas solas y vecinos junto a sus mascotas recorrieron la arteria y dieron marco a una verdadera fiesta urbana.
La temática de Carnaval se reflejó en la decoración alusiva, en comercios ambientados —algunos también con guiños a San Valentín— y en la presencia de personas disfrazadas.
Las chicas de la comparsa animaron la tarde con su baile. También se presentó la Fraternidad Caporales San Simón Sucre -Mendoza-, con danzas caporales que aportaron color y ritmo.
La propuesta incluyó 21 locales presentes entre vinerías y gastronómicos, con una amplia oferta: paella, sándwiches de vacío y de bondiola, empanadas, panchos y kofta de cordero, entre otras especialidades.
En materia de bebidas, hubo promociones especiales como la posibilidad de adquirir copas (1 por $6.000 o 2 por $10.000), vino (1 copa por $5.000 o 3 por $10.000) y tragos (2 por $10.000), con opciones de vermut, fernet, gin y el popular “trago de Messi”.
La jornada ofreció entretenimiento para niños, con pizarras para pintar y espacios lúdicos. Se instalaron nuevos stands de emprendedores y artesanos locales que exhibieron tazas de diseño, cosmética y aromaterapia natural, productos de sublimación, dulces y aceites artesanales, diseños en madera y bijouterie, fortaleciendo la economía social.
La música fue protagonista con DJs en vivo: Dj Salvocauda y Dj Chuky Gorria musicalizaron la tarde y la noche, acompañando el crecimiento sostenido de público a lo largo de las horas.
El intendente Ulpiano Suarez destacó que este tipo de encuentros “mueven la economía y el empleo” .