En la costa de Reñaca, hay lugares que se convierten en puntos de encuentro matutinos gracias a su proximidad al mar y a la posibilidad de empezar el día desayunando con vistas al océano. Son restaurantes o bares que abren temprano o a media mañana, con terrazas que permiten disfrutar del paisaje mientras se come algo simple pero completo.
El restaurante ubicado en el sector más popular de Reñaca que tiene desayunos baratos y completos
En este restaurante se consigue un desayuno bastante completo a partir de $13.000 argentinos
Lo que destaca en algunos de estos restaurantes es su oferta de desayunos a precios accesibles, con combinaciones fijas que incluyen elementos básicos como pan, proteínas y bebidas. Hay menús que van en un rango económico, ideales para individuos o parejas que buscan algo nutritivo y rápido en la playa más popular de Reñaca.
El restaurante para desayunar en Reñaca
La Terraza 4 se ubica frente al sector 4 de la playa de Reñaca. Es un restaurante con terraza que ofrece vistas directas al mar, pet-friendly y con un ambiente informal. El lugar funciona principalmente desde media mañana hasta la tarde-noche, y su posición en el cuarto sector lo hace conveniente para quienes están en la playa o caminando por la costanera.
Lo que más resalta en La Terraza 4 son sus opciones de desayunos, que van desde los $13.000 hasta los $17.000 argentinos. Todas incluyen tostadas con variedades de paltas, huevos cocidos preparados de distintas maneras (como revueltos, fritos o pochados), mantequilla y mermelada. Además, cada desayuno trae un café simple y un jugo pequeño, lo que lo convierte en una propuesta completa y equilibrada para empezar el día con energía.
Estos desayunos son prácticos porque combinan carbohidratos, proteínas y frutas en porciones adecuadas, sin necesidad de pedir extras. Las variedades de palta permiten elegir según preferencias, como con tomate, queso o simplemente natural, y los huevos se adaptan a gustos individuales.
La Terraza 4 es una buena alternativa en Reñaca para quienes buscan desayunar frente al mar a precios razonables. Su ubicación en el sector 4 facilita el acceso después de un paseo por la playa, y el ambiente de terraza del restaurante permite disfrutar del paisaje mientras se come.