El restaurante ubicado en el sector más popular de Reñaca que tiene desayunos baratos y completos

Lo que más resalta en La Terraza 4 son sus opciones de desayunos, que van desde los $13.000 hasta los $17.000 argentinos. Todas incluyen tostadas con variedades de paltas, huevos cocidos preparados de distintas maneras (como revueltos, fritos o pochados), mantequilla y mermelada. Además, cada desayuno trae un café simple y un jugo pequeño, lo que lo convierte en una propuesta completa y equilibrada para empezar el día con energía.

restaurante la terraza 41 El restaurante es una gran opción para disfrutar a la mañana.

Estos desayunos son prácticos porque combinan carbohidratos, proteínas y frutas en porciones adecuadas, sin necesidad de pedir extras. Las variedades de palta permiten elegir según preferencias, como con tomate, queso o simplemente natural, y los huevos se adaptan a gustos individuales.

La Terraza 4 es una buena alternativa en Reñaca para quienes buscan desayunar frente al mar a precios razonables. Su ubicación en el sector 4 facilita el acceso después de un paseo por la playa, y el ambiente de terraza del restaurante permite disfrutar del paisaje mientras se come.