Ceviche para 3 personas por $15.000 argentinos, la económica promo de este restaurante en Valparaíso

Lo que más destaca en San Pedro es su ceviche, que tiene un precio de $15.000 argentinos y está pensado para que lo compartan hasta 3 personas. Se prepara con pescado fresco del día, aliñado con limón, cebolla, cilantro y los condimentos tradicionales, resultando en una porción grande y refrescante. Es una opción práctica para quienes quieren probar algo típico del puerto sin complicaciones, y la cantidad permite que cada uno coma bien.

restaurante san pedro 2 Como todo restaurante en Chile, tiene buenas opciones en pescados y mariscos.

Además del ceviche, el restaurante ofrece un menú completo que incluye consomé (de pescado o pollo), un pescado a elección (como reineta, merluza u otra del día), una porción de ensalada, un acompañamiento (papas fritas, puré o arroz), postre y bajativo. Este menú es una alternativa equilibrada y económica para almuerzos o comidas más formales, cubriendo desde entrada hasta el final de la comida con sabores caseros y productos locales.

San Pedro es una buena opción en Valparaíso para quienes buscan comida de mar fresca y abundante a precios razonables. La ubicación del restaurante facilita visitarlo mientras se recorre el borde costero, y el ambiente relajado lo hace ideal para grupos o familias. Con platos como el ceviche compartido y el menú completo, demuestra que se puede comer bien en el puerto sin necesidad de presupuestos altos.