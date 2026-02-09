Por $50.000 pueden comer 3 personas en este restaurante ubicado en la mejor zona de Viña del Mar

La tabla vaquera incluye un corte de lomo liso cocinado a la plancha, que se presenta jugoso y tierno, ideal para quienes prefieren carnes magras. Acompañando esto, hay longaniza artesanal con un toque ahumado que le da un sabor profundo y tradicional, recordando las parrilladas familiares en el campo chileno. Esta longaniza se elabora con métodos locales, lo que asegura su calidad y frescura.

Además, la tabla para compartir que ofrece el restaurante incorpora brochetas de pollo marinadas, que aportan un elemento más ligero y versátil al conjunto. Estas brochetas se preparan con marinadas que realzan el sabor del pollo, haciendo que cada bocado sea equilibrado y apetitoso. Para completar la experiencia gastronómica, se incluyen empanadas de mechada, queso y pesto, un aperitivo que fusiona la carne desmechada con el queso derretido y el toque herbal del pesto, ofreciendo un contraste de texturas crujientes y suaves.

Gordos Viña es una opción recomendada para quienes visitan Viña del Mar y buscan una comida compartida sin gastar de más. Su ubicación céntrica facilita el acceso, y el ambiente casual lo hace perfecto para almuerzos o cenas informales. Con porciones generosas y precios razonables, este restaurante demuestra que la buena comida chilena no necesita complicaciones para ser memorable.