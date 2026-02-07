Winecaina es un restaurante ubicado en la costa central de Chile, en una zona con buenas vistas al océano. Combina cocina peruana moderna con vinos chilenos, en un ambiente de bistró relajado pero cuidado. La gente lo visita por la ubicación frente a un mirador en Concón y por platos que reinterpretan recetas clásicas con toques innovadores.
Por $30.000 argentinos se puede comer cualquier cosa en un restaurante frente a un mirador en Concón
Las vistas que ofrece este restaurante son únicas en toda la costa pacífica del mar de Chile
Muchos restaurantes en esta área costera ofrecen mariscos o preparaciones simples, pero este destaca por su enfoque en fusiones y maridajes con vinos. No es un sitio barato, pero los platos principales rondan un precio promedio de $30.000 argentinos, lo que lo hace accesible para una comida completa con calidad.
El restaurante en un mirador de Concón
El restaurante se llama Winecaina y está en avenida Borgoño 22900, frente a un mirador en Concón. Se especializa en cocina peruana de autor, con énfasis en reinterpretar platos tradicionales y acompañarlos con una selección de vinos chilenos. El local tiene terrazas con vista privilegiada al mar, cerca de playa Amarilla, lo que lo convierte en un punto atractivo para quienes recorren la costa.
Los platos principales promedian un precio alrededor de $30.000 argentinos y ofrecen variedad. Entre las opciones destacan la escalopa milonga, una escalopa de vacuno empanizada en maíz con salsa de hongos, champiñones salteados y pasta orzo al pesto. Otro es el saltado winecaina, una versión del clásico lomo saltado con filete, verduras, papas y toques propios del lugar.
Otras alternativas incluyen la terrina plateada, costillar char siu con influencias asiáticas, dumplings thai, ají de gallina como plato tradicional peruano, pulpo anticuchero y arroz paella a lo macho con mariscos. Hay opciones gastronómicas para distintos gustos, desde carnes hasta preparaciones con mariscos o influencias fusión.
Winecaina es una buena opción en Concón si buscas cocina peruana moderna con vista al mar y precios razonables para la calidad. Los platos principales permiten probar preparaciones sabrosas en este restaurante sin complicaciones.