Por $30.000 argentinos se puede comer cualquier cosa en un restaurante frente a un mirador en Concón

Muchos restaurantes en esta área costera ofrecen mariscos o preparaciones simples, pero este destaca por su enfoque en fusiones y maridajes con vinos. No es un sitio barato, pero los platos principales rondan un precio promedio de $30.000 argentinos, lo que lo hace accesible para una comida completa con calidad.

restaurante winecaina 2 Algunos de los platos principales que ofrece este restaurante.

El restaurante en un mirador de Concón

El restaurante se llama Winecaina y está en avenida Borgoño 22900, frente a un mirador en Concón. Se especializa en cocina peruana de autor, con énfasis en reinterpretar platos tradicionales y acompañarlos con una selección de vinos chilenos. El local tiene terrazas con vista privilegiada al mar, cerca de playa Amarilla, lo que lo convierte en un punto atractivo para quienes recorren la costa.